Ankara Kahramankazan nerede? Kazan, 15 Temmuz’da kahraman unvanını nasıl aldı? Kazan’da ne oldu?... Tarih yaprakları 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri hain darbe girişmesine kalkıştı. Türk milletinin hafızasına kazınan elem olay tazeliğini korurken, 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanca direnişle simge haline gelen Kazan, “Kahraman” unvanına layık görülerek Kahramankazan oldu. Türk millet bilincinin hafızalarında yer eden Kahramankazan hakkında merak edilenleri haberlerankara.com olarak sizler için derledik.

Kahramankazan Nerede?

FETÖ üyelerinin 15 Temmuz 2016’daki kalkışmasında önemli rol üstlenen Kahramankazan, Ankara ilindedir. Akıncı Üssü’nün bulunduğu Kazan ilçesi, gösterdiği direniş örneği ardından “Kahraman” unvanı alarak “Kahramankazan” olarak anılmaktadır.

Kazan’a 15 Temmuz’da Hangi Sebeple Kahraman Unvanı Verildi?

15 Temmuz hain kalkışmada hatırlanacağı üzere Akıncı Üssü olarak bilinen 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, darbe girişiminin ana üssü konumunda bulunmuştur. Akıncı Üssü’nden kalkan F-16 savaş uçakları TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ve Cumhurbaşkanlığını hedef alarak çok sayıda kişiyi şehit etmiştir.

Akıncı Üssü nizamiyesinde FETÖ’cü askerlerce otomatik tüfeklerle açılan ateş sonucu ise 9 vatandaşımız şehit düşerken, 92 vatandaşımız da yaralandı. Vatandaşlar ise orantısız güce karşı ellerindeki tüm imkanlarla karşı koyarken, tarlalardaki ekinleri yakarak ve iş makinesi lastiklerini ateşe vererek uçaklara engel olmaya çalıştı. TBMM ise Kazan’da verilen bu muhteşem kahramanlık örneğine kayıtsız kalmayarak Kazan ilçesinin ismini 15 Temmuz ardından “Kahramankazan” olarak değiştirdi.