Kargolar Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Ankara’da Kargolar Hafta Sonu ve Sokağa Çıkma Yasağında Çalışıyor Mu? Birçok yerin kapalı olduğu Covid-19 salgın sürecinde kargo şirketleri ise aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Online alışverişlerin arttığı ve fiziksel temasın azaldığı bu dönemde sık kullanılan kargoların çalışma saatleri merak konusu olmaya devam ediyor.

PTT Kargo Çalışma Saatleri Nasıldır?

Türkiye’nin en eski kargoculuk firması PTT, hala en çok tercih edilen kargo şirketi olmaktadır. PTT Kargo’nun çalışma sistemi diğer kargo şirketlerinden belli ölçüde ayrılmaktadır. Hafta içi hergün saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veren PTT Kargo’da 12.30 ile 13.30 arası öğle arasıdır. Bununla beraber hafta sonları ise belli şubeler dışında tüm PTT şubeleri kapalı olmaktadır. Cumartesi günleri belirli merkez şubeler 13.30’a kadar çalışır.

Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri Nasıl, Hafta Sonları Açık Mı?

Türkiye’nin en çok kullanılan kargo şirketlerinden biri olan Yurtiçi Kargo hafta içi günlerde sabah 09.00 ile akşam 18.00 arasında hizmet vermektedir. Çalışma saatleri cumartesi günü yarım mesai olan Yurtiçi Kargo 16.00’da kapanır. Pazar günleri ise tamamen kapalı olmaktadır.

MNG Kargo Hangi Günler Açık, Mesai Saatleri Nasıl?

Çalışma saatleri en çok araştırılan kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo Türkiye genelinde hafta içi günlerde sabah 08.30 ile 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bununla beraber cumartesi günleri yarım gün çalışan MNG Kargo 14.00’da kapanır. Pazar günleri ise yurtiçindeki tüm şubeler kapalı olur.

Sürat Kargo Çalışma Saatleri Nasıl, Hafta Sonu Açık Mı?

Çalışma gün ve saatleri en çok araştırılan kargo şirketlerinden biri de Sürat Kargo olmaya devam ediyor. Sürat Kargo’nun diğer kargo şirketlerinden farklı olarak çalışma saatleri doğu ve batı illerinde farklılık göstermektedir. Sürat Kargo doğu illerinde sabah 08.30 ile akşam 18.00 arası hizmet verirken, batı illerinde ise sabah 09.00 ile akşam 18.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri Türkiye genelindeki tüm şubeleri kapalı olan Sürat Kargo, cumartesi günleri ise farklı illerde farklı saat aralıkları arasında hizmet vermektedir.