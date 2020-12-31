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- 31 Ara 2020 - 16:07 G: 31 Ara 2020 - 16:11

Zümrüdüanka Herkesi Ağlatacak! Final Kararını Aldı Fragmanını Yayınladı! Artık Ekranlarda Olmayacak…

FOX TV’de yayınlanan Zümrüdüanka, yayınlandığı günden bu yana izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başardı. Başarılı isimlerin olduğu oyuncu kadrosunda, Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan, Menderes Samancılar, Serhat Özcan ve Gökçe Eyüboğlu gibi birçok ünlü yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 bölüm sonra final yapacağını duyuran dizinin son bölümünün ardından, final fragmanı yayınlandı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Zümrüdüanka dizisinin yayınlanan son bölümünde, Ayten Uncuoğlu’nun hayat verdiği Azimet’in planı işe yaradı ve Deniz, Zümrüt’ün isteği doğrultusunda yeniden konağa döndü. Bunun yanı sıra babasının ihanetiyle yeniden büyük bir sarsıntı yaşayan Suhandan, hiç kimsenin beklemediği bir adım attı ve başta Abbas olmak üzere herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Bu durumun ardından en büyük şoku Suhandan kendisi yaşadı. Son bölümde Zümrüt’ün teklifini düşünen Deniz, Azimet’in kendisini kandırdığını öğrendi.

Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Zümrüdüanka dizisinde Deniz’in Azimet’in kendisini kandırdığını öğrenmesi üzerine evden ayrılmak istedi. Bunun yanı sıra şans eseri kendisine oynanan oyundan haberdar olan Zümrüt, büyük bir öfke duydu. Konağa gittiğinde ise Azimet, Deniz ve Zümrüt arasında büyük bir hesaplaşma ortaya çıktı. Zümrüdüanka dizisinin son bölümünün yayınlanmasıyla beraber milyonlarca kişi yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

31 Ara 2020 - 16:07 Ankara- Yaşam

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