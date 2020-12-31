Kaymakamlık Çalışma Saatleri 2021! Ankara’da Kaymakamlık Saat Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor? Öğle Arası Saatleri! İlçelerdeki genel gidişattan ve düzenden sorumlu olan kaymakamlar, ilçelerdeki her türlü çalışmanın düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. İlçelerde ikamet eden vatandaşların çeşitli sorunları ve ihtiyaçları ile de ilgilenmek durumunda olan kaymakamların hangi günlerde ve hangi saat aralıklarında hizmet verdiği vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaymakamlıkta gerçekleştirmesi gereken çeşitli işlemleri olan ya da birçok konu için dilekçe vermek, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kaymakamlıkların saat kaçta açıldığını ve saat kaça kadar hizmet verdiğini, hafta sonları açık olup olmadığını ve öğle arası saatlerinin araştırmaya devam ediyor.