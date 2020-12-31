Kaymakamlık Çalışma Saatleri 2021! Ankara’da Kaymakamlık Saat Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor? Öğle Arası Saatleri!
Kaymakamlıkların çalışma gün ve saatleri araştırılmaya devam ediyor. Devletin ilçelerdeki temsilcisi olarak bilinen ve ilçelerdeki genel gidişattan sorumlu olan kaymakamların görev yerleri olan kaymakamlıkların hangi saatler arasında ve hangi günlerde vatandaşlara hizmet ettiği merak konusu oluyor.
Kaymakamlık Çalışma Saatleri 2021! Ankara’da Kaymakamlık Saat Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor? Öğle Arası Saatleri! İlçelerdeki genel gidişattan ve düzenden sorumlu olan kaymakamlar, ilçelerdeki her türlü çalışmanın düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. İlçelerde ikamet eden vatandaşların çeşitli sorunları ve ihtiyaçları ile de ilgilenmek durumunda olan kaymakamların hangi günlerde ve hangi saat aralıklarında hizmet verdiği vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.
Kaymakamlıkta gerçekleştirmesi gereken çeşitli işlemleri olan ya da birçok konu için dilekçe vermek, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kaymakamlıkların saat kaçta açıldığını ve saat kaça kadar hizmet verdiğini, hafta sonları açık olup olmadığını ve öğle arası saatlerinin araştırmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.