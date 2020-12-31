ASKİ Çalışma Saatleri 2021! ASKİ Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor? Hafta Sonu ASKİ Saat Kaça Kadar Açık, Çalışıyor Mu? Açılımı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi olan ASKİ Ankara’ya su hizmeti sağlayan kurumdur. Su sistemlerinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi noktasında sorumlulukları olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Ankara’da su hizmeti sağlamakla yükümlü önemli kurumlardan biri olan ASKİ’nin çalışma gün ve saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor.

Ankara ilinde su hizmetlerinin sağlanması ile yükümlü olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi su sistemlerinde yaşanan sıkıntılar ve problemlerle ilgilenmekte, arıza başvurularını değerlendirmekte ve kanalizasyon ile ilgili ortaya çıkan problemleri çözmektedir. Ankara’ya en temel hizmetlerden birinin sağlayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin çalışma saatleri ise merak konusu olmaya devam ediyor. Arıza bildirmek isteyen ya da bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar ASKİ çalışma gün ve saatlerini araştırmaya devam ediyor.