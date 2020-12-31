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- 31 Ara 2020 - 16:31 G: 31 Ara 2020 - 16:38

CarrefourSA Çalışma Saatleri 2021! Ankara’da CarrefourSA Saat Kaçta Açılıyor? Saat Kaçta Kapanıyor?

Türkiye’nin en eski marketler zincirlerinden biri olan ve hergün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen CarrefourSA marketlerinin çalışma saatleri merak konusu olmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

CarrefourSA Çalışma Saatleri 2021! Ankara’da CarrefourSA Saat Kaçta Açılıyor? Saat Kaçta Kapanıyor? Covid-19 salgını sebebi ile alınan önlem kararlarının CarrefourSA çalışma saatlerini nasıl değiştirdiği merak ediliyor. Kalitesi ve ürün çeşitliliği ile geniş bir müşteri kitlesi olan CrrefourSA marketlerinin güncel çalışma saatleri haberimizde.

31 Ara 2020 - 16:31 Ankara- Yaşam

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