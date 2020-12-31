31 Ara 2020 - 16:31 Güncelleme: 31 Ara 2020 - 16:38
CarrefourSA Çalışma Saatleri 2021! Ankara’da CarrefourSA Saat Kaçta Açılıyor? Saat Kaçta Kapanıyor?
Türkiye’nin en eski marketler zincirlerinden biri olan ve hergün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen CarrefourSA marketlerinin çalışma saatleri merak konusu olmaya devam ediyor.
CarrefourSA Çalışma Saatleri 2021! Ankara’da CarrefourSA Saat Kaçta Açılıyor? Saat Kaçta Kapanıyor? Covid-19 salgını sebebi ile alınan önlem kararlarının CarrefourSA çalışma saatlerini nasıl değiştirdiği merak ediliyor. Kalitesi ve ürün çeşitliliği ile geniş bir müşteri kitlesi olan CrrefourSA marketlerinin güncel çalışma saatleri haberimizde.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.