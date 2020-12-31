CarrefourSA Çalışma Saatleri 2021! Ankara’da CarrefourSA Saat Kaçta Açılıyor? Saat Kaçta Kapanıyor? Covid-19 salgını sebebi ile alınan önlem kararlarının CarrefourSA çalışma saatlerini nasıl değiştirdiği merak ediliyor. Kalitesi ve ürün çeşitliliği ile geniş bir müşteri kitlesi olan CrrefourSA marketlerinin güncel çalışma saatleri haberimizde.