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- 31 Ara 2020 - 16:37 G: 31 Ara 2020 - 16:43

TÜVTÜRK Çalışma Saatleri 2021! Ankara TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

Araç muayenesinde uluslararası standartlarda hizmet veren tek yetkili muayene istasyonu olan TÜVTÜRK’ün çalışma saatleri merak konusu olmaya devam ediyor. Araç muayenesi yaptırmak isteyen vatandaşlar çalışma gün ve saatlerini aratmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

TÜVTÜRK Çalışma Saatleri 2021! Ankara TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Araç muayenesinde uluslararası standartlarda hizmet veren tek yetkili muayene istasyonu olan TÜVTÜRK’ün çalışma saatleri merak konusu olmaya devam ediyor. Araç muayenesi yaptırmak isteyen vatandaşlar çalışma gün ve saatlerini aratmaya devam ediyor.

TÜVTÜRK İstasyonları Çalışma Saatleri Nasıl, Öğle Arası Var Mı?

Uluslararası standartlarda periyodik araç muayenesi hizmeti veren TÜVTÜRK istasyonlarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Araçlarının periyodik muayenesini, yola elverişlilik kontrolünü ya da egzoz gazı emisyon ölçümü gibi işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar Türkiye’nin uluslararası standartlarda hizmet veren tek yetkili firması TÜVTÜRK’ün çalışma saatlerini araştırmaya devam ediyor. Araçları için gerekli muayene işlemlerini zaman kaybetmeden etek seferde halletmek isteyen vatandaşlar mesai saatlerini, öğle arası tatil saatlerini araştırıyor ve ona göre TÜVTÜRK’e gitmek istiyor.

31 Ara 2020 - 16:37 Ankara- Yaşam

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