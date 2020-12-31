Yurtiçi Kargo Müşteri Hizmetleri Direkt Bağlanma 2021 – Yurtiçi Kargo Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Yurtiçi Kargo Müşteri Hizmetlerine 30 Saniyede Bağlanma Yöntemi

Yurtiçi Kargo’nun müşteri hizmetlerine yoğunluk sebebi ile geç ulaşılmaktadır. Müşterilerin bilgi edinme ve şikayetlerine karşılık veren Yurtiçi Kargo’nun çağrı merkezine, doğru tuşlamalarda 30 saniye gibi kısa bir sürede bağlanmak mümkündür.

Yurtiçi Kargo Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezine 444 99 99 numaralarından ulaşılır. 7 gün 24 saat hizmet veren müşteri hizmetleri, bazı hizmetlerde gün ve saat sınırlamasına göre hizmet vermektedir.

2021 Yurtiçi Kargo Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri Nedir?

Yurtiçi Kargo’nun çağrı merkezi haftanın 6 günü 08:00 – 20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri çalışmayan Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezi, saat 20:00’den sonra 08:00’e kadar hizmet vermemektedir. Sesli yanıt sistemi üzerinden yapılabilecek işlemler için Yurtiçi Kargo’nun çağrı merkezinden 7/24 hizmet alınabilir.

Yurtiçi Kargo Müşteri Hizmetleri Hangi Konularda Destek Verir?

Yurtiçi Kargo’nun müşteri hizmetlerinden kargo takibi ve adrese kurye talebi yanında en yakın şubenin nerede olduğunun bilgisini alabilirsiniz. Şikayet, öneri ve taleplerinizi iletebileceğiniz müşteri hizmetlerinden, kargo teslim durumu ve ücreti gibi konularda bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezine Direkt 30 Saniyede Nasıl Bağlanılır?

Yurtiçi Kargo’nun müşteri hizmetlerine anında bağlanmak için aramaların Pazar günleri dışında ve 08:00 – 20:00 saatleri arasında yapılması gereklidir. 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo Müşteri Hizmetleri aranması ardından ilk olarak “1” tuşlaması yapılır ve beklemeden “8” tuşlaması yapılarak doğrudan müşteri temsilcisine bağlanılır.