2021 Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu? 2021 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?... Açıklanan asgari ücret ardından gözler 2021 kıdem tazminatı tavan rakamına çevrildi. 2021 yılı için asgari ücret 2 bin 826 lira olarak hesaplanırken, kıdem tazminatı tavanı 2021 henüz belirlenmedi. 1 Temmuz – 31 Aralık döneminde geçerli olan 7 bin 117,17 lira kıdem tazminatı tavanı ise halen geçerliliğini korumaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Hangi Periyotta Değişir?

Kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir belirlenmektedir. Kıdem tazminatı bir işçiye verilecek üst sınırı ifade ederken, Aralık ayına ait açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte 6 ay geçerliliğe sahip olacak kıdem tazminatı tavanı belirlenecektir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatında tavan hesaplamasında gösterge, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesidir. En düşük kıdem tazminatı ise asgari ücrete bağlı olarak artmaktadır.

2021 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Zaman Belli Olacak?

Yeni yılda uygulanacak kıdem tazminatı tavanı açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu ardından belirlenecek. 4 Ocak tarihinde netleşecek olan devlet memuru zamları sonrası kıdem tazminatı tavanı 2021 tutarı da netleşecek.

2018 – 2020 Yılları Arası Son İki Yılın Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?

Son iki yılda kıdem tazminatı tavan tutarının 5 bin lira ile 7 bin 117,17 lira arasında değiştiği gözenmektedir. 6 ayda bir belirlenen kıdem tazminatı tavanında güncel rakam 7 bin 177,17 liradır. 2020 yılının ilk altı ayında ise 6 bin 730,15 lira kıdem tazminatı tavanı uygulandı. 2019 ve 2018 yıllarında ise uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu şekildedir:

1 Ocak – 30 Haziran 2018: 5.001,76 TL

1 Temmuz – 31 Aralık 2018: 5.434,42 TL

1 Ocak – 30 Haziran 2019: 6.017,60 TL

1 Temmuz – 31 Aralık 2019: 6.379,86 TL