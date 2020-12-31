Masterchef Emir Hakkında Ortaya Çıkan İddialar Gerçek Oldu! Survivor 2021 Yarışmasında Resmen Yer Alacak! Masterchef Şampiyonu Olamadı Ama Survivor Şampiyonu Olmaya Gidiyor…

Masterchef Türkiye programından sonra ekranlara gelecek olan Survivor yarışması, şimdiden izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi. 9 Ocak'tan itibaren TV8 kanalında yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021 sezonunda hangi isimlerin yarışacağı büyük bir merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Cemal Hünal ve Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya'nın, Survivor 2021 sezonunda yarışmacı adaylar arasında oldukları açıklanmıştı. Bu haberin ardından milyonlarca kişi diğer isimlerin açıklanması için geri sayım yapmaya başladı.

Survivor 2021 sezonunun başlayacak olmasıyla beraber heyecan doruklara çıktı. Bunun yanı sıra yarışma programında hangi isimlerin yer alacağı ise büyük bir merak konusu oldu. TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, önceki yıllarda da Masterchef Türkiye’de yer alan yarışmacılar arasından bazılarını Survivor kadrosuna dahil etmişti. Geçtiğimiz yıllarda Masterchef Türkiye’de yarışan ve daha sonra Survivor kadrosunda yer alan Yasin Obuz, Survivor 2020 sezonunda başarılı bir sonuç elde etmişti.