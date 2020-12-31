Gain TV Platformu nedir, sahibi kim? Gain Dijital Uygulaması kime ait? Gain reklamı ne demek, anlamı ne?

TV ekranlarında görülen GAİN reklamı izleyiciye alışılmadık tarzı ile ilginç geldi. Dikey anlayışı benimseyen GAİN farklı tarzı ile dikkat çekerken, Türk sinema ve film severler yeni gelen GAİN platformu ile ilgili merak ettiklerini çoktan araştırmaya başladılar.

GAİN Ne Demek, Anlamı Ne?

Netflix, Blu TV ve Exxen benzeri bir platform olan GAİN, bir tür dijital izlence olarak yayın hayatına başladı. Gain içerisinde dizi, belgesel, müzik, yerli/yabancı film ve haber gibi çeşitli içerikler yer alacak. İngilizce bir kelime olan Gain, Türkçede kazanç anlamına geliyor.

Gain TV Kimin, Sahibi Kim?

Gain TV kurucusu olarak ortaya çıkan Gain Medya, hepimizin yakından tanıdığı bir isim olarak herkesi şaşkına çevirdi. Duyarlı ve dikkat çekici reklamları ile gündeme sıkça gelen Filli Boya şirketlerinin sahibi Gözde Akpınar, Gain Medya kurucusudur.

Gain TV İçerikleri Neler, Hangi Projeler Var?

Eski konserlerden ses getirecek dizi ve filmlere kadar farklı içerikleri bünyesine katan Gain, en sevilen dizilere rakip olacak kaliteli projeleri transfer etmeye hazırlanıyor. Platformda 10 bin adım ismi ile Devin Özgün Çınar ve Engin Günaydın’ın yer aldığı yapım dikkat çekerken, Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı İstanbul Hesabı ve Kırmızı Oda’ya rakip olacak Terapist gibi yapılar, Gain TV içerisinde yer alacak.

Gain Reklamında Çalan Şarkının Adı Ne?

Reklamı ile de ses getiren Gain TV, yayınlanan reklam filminde “İstikrarlı Hayat Hakikattir” şarkısını fonda kullandı. Şarkıyı seslendiren isim ise Gaye Su Akyol’dur.