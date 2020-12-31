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- 31 Ara 2020 - 19:42 G: 31 Ara 2020 - 19:52

Survivor Barış Murat Yağcı bombayı patlattı, herkes ters köşe: Resmen boş kaleye golü attı! Bakın Barış Murat Yağcı’nın yeni…

Beklenilenlerin tam tersi bir yön tayin eden Yağcı, yine hayranlarını ters köşe yapmayı başararak öngörülemez tarzını korudu.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor Barış Murat Yağcı bombayı patlattı, herkes ters köşe: Resmen boş kaleye golü attı! Bakın Barış Murat Yağcı’nın yeni… Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler yarışmasınca ikinciliği alan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu Barış Murat Yağcı son günlerde magazin gündeminden hiç inmiyor. Survivor arkadaşı olan Nisa Bölükbaşı ile ilişkisi ortaya çıkınca yeniden gündem olan yakışıklı oyuncu, gelecek planlarını açıklayınca yine gündem oldu. Beklenilenlerin tam tersi bir yön tayin eden Yağcı, yine hayranlarını ters köşe yapmayı başararak öngörülemez tarzını korudu.

Sosyal medya üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlayan Barış Murat Yağcı, hayranlarından gelen iki soruya verdiği cevaplar ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Hayranlarının sorduğu, “Barışçım, şarkını ne zaman dinleyeceğiz?” sorusuna yakışıklı oyuncu, “Çok yakında” yanıtını vererek herkesi şok etti. Başka bir hayranının yönelttiği, “Kitap ne zaman çıkıyor?” sorusuna da Yağcı, “2 ay daha zamanı var.” yanıtını vererek şaşırtmaya devam etti.

Survivor sonrası takım arkadaşlarından Cemal Can, Aleyna Tilki ile birlikte Exxen’de yayınlanacak “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde rol almaya hazırlanırken; Yasin Obuz Yavuz dizisinde rol alacağını duyurmuştu. Barış’a da farklı pek çok teklif geldiği bilinirken, hayranları kendisini Exxen, TV8 veya farklı bir kanalda göreceğinden neredeyse emindi. Kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar ile hayranlarını şaşırtan Barış Murat Yağcı, kariyerinde “Kitap yazmak ve şarkı söylemek” yönünde devam edebileceği sinyallerini vermiş oldu.

31 Ara 2020 - 19:42 - Gündem

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