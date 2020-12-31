Kırmızı Oda’dan bomba transfer: Şimdi Doktor Ayşe düşünsün! Sadece 4 bölüm oynayacak ama adı şimdiden yetti!

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, yayınlandığı her bölümle reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Dizinin omurgasını oluşturan Binnur Kaya, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Tülin Özen ile birlikte dizi senaryosunda yer alan hastalara hayat veren konuk oyuncular dizinin gidişatını belirliyor. Diziye öyle bir isim katılıyor ki herkes şimdiden heyecana kapıldı! Sadece 4 bölüm oynayacak olmasına karşın tecrübesi ve oyunculuğu ile yeni isim, Kırmızı Oda gidişatına önemli katkı sağlayacak!

Doktor Ayşe’nin Dedesi ile Tanışın!

Kırmızı Oda dizisine katılacak olan isim usta oyuncu Köksal Engür olarak açıklandı. Sadece 4 bölüm dizide yer alacak olan 73 yaşındaki duayen oyuncu, diziye Doktor Ayşe’nin dedesi olarak giriş yapacak.

Köksal Engür Kimdir?

Tam adı İsmail Köksal Engür olan usta sanatçı, 1 Ocak 1947 yılında Kars’ta dünyaya geldi. Jale Engür ile evli olan Köksal Engür, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu. 1956 yılında TRT Ankara Radyosu’nda sunduğu Çocuk Saati ile başladığı meslekte, çok sayıda dizi ve film sığdırmayı başaran isim; sesiyle de en sevilen yabancı yapıtlara hayat verdi. Sünger Bob’la birlikte Kareşort çizgi dizisinde Squitward’ü seslendiren duayen oyuncu, Leyla ile Mecnun’da rol aldığı Ak Sakallı Dede rolü ile büyük beğeni topladı.