Akrep Dizisi hakkında şok iddia: Star TV karar verecek! Dizi final mi yapacak, yoksa sadece değişen günle paçayı kurtaracak mı?
Star TV ekranlarında iddialı bir giriş yapan Akrep dizisi ile ilgili şok iddia ortalığı kastı kavurdu! Cuma akşamları izleyici ile buluşan ve 1 Ocak 2021 Cuma günü dördüncü bölümü ile ekranlarda yer almayı planlayan dizide karar haftasına girildiği iddiası ortalığı karıştırdı.
Star TV ekranlarında iddialı bir giriş yapan Akrep dizisi ile ilgili şok iddia ortalığı kastı kavurdu! Cuma akşamları izleyici ile buluşan ve 1 Ocak 2021 Cuma günü dördüncü bölümü ile ekranlarda yer almayı planlayan dizide karar haftasına girildiği iddiası ortalığı karıştırdı.
İddialara göre yapımını 1441 Productions’ın üstlendiği iddialı dizi, ilk bölümünde yakaladığı yüksek reytingle kanal yönetimini sevindirirken, devam eden bölümlerde reyting giderek geriledi. Yayınlanacak dördüncü bölümde de ATV’de yayın hayatına başlayacak olan Akıncı ve Fox TV’de başlayacak olan Son Yaz dizileri ile iki yeni rakiple karşılaşacak olan dizi ile ilgili Star TV’nin karar vereceği kaydedildi.
Akrep Dizisi Final Mi Yapacak, Bitecek Mi?
Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim gibi sevilen isimlerden oluşan oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin ilk bölümde yakaladığı başarıyı ikinci bölümde kaybettiği iddia edildi. Diziye dördüncü bölümde Bestemsu Özdemir ismi katılırken, dördüncü bölümün reytingine göre dizinin kaderinin belirleneceği konuşuluyor.
İddialara göre Star TV’nin ilk olarak Cuma günü yarışında dezavantaj sahibi olma yolunda ilerleyen dizinin gününü değiştirmeyi deneyeceği konuşuluyor. Hikayesi ve oyuncu performansı ile beğeni kazanan dizinin henüz yayın hayatının başında olması ile izleyicilerin halen alışma sürecinde olduğu ifade edilirken, dizinin oturması için gün değişikliği tercihinde bulunarak şans tanınacağı iddia ediliyor.
31 Ara 2020 - 19:55 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.