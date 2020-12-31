Didem’di, Amerika’da Serah Oldu… Şimdi ise sessiz sedasız, çalgısız, düğünsüz evlendi! Didem Erol ve sevgilisi Nathan Cowles evlendiler!
Uzun zaman önce Amerika’ya yerleşen Didem Erol’dan evlilik haberi geldi! Amerika’ya yerleştikten sonra adını değiştiren ünlü isim, sevgilisi Nathan Cowles ile nikah masasına oturarak dünya evine girdi.
Uzun zaman önce Amerika’ya yerleşen Didem Erol’dan evlilik haberi geldi! Amerika’ya yerleştikten sonra adını değiştiren ünlü isim, sevgilisi Nathan Cowles ile nikah masasına oturarak dünya evine girdi. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile evliliğini duyuran Erol, “Aralık 30, 2020 bugün sevgilim, aşkım ve en iyi dostuma ‘evet’ dedim. Sevgili Nathan en büyük mutluluğum… (1 yıllık pandemide bile beni her gün kahkahalarla güldürebilecek tek adamsın) ve en büyük nimetimsin” ifadelerini kullandı.
İkili Düğün Yapmadılar
Instagram üzerinden sevgilisi Nathan Cowles ile dünya evine girdiğini duyuran ünlü oyunu, pandemi sebebi ile düğün yapmadığını belirtti. Erol, “Seni bulmak için uzun zaman bekledim, beklememe değdin. Teşekkür ederim… (Ailelerimiz seyahat edemediği için düğün yapmadık, pandemiden sonra ailelerimizle kutlamayı istiyoruz)” ifadeleri ile ailelerinin katılamadığı için kutlama yapılmadığını belirtti.
Amerika’ya Gidince İlk Olarak İsmini Değiştirmişti
Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Didem Erol, Türkiye’de içerisinde yer aldığı pek çok proje ile adını kısa sürede duyurmuştu. Sürpriz bir kararla Amerika’ya yerleşen ve oyunculuk kariyerine Amerika’da devam eden Erol, ismini değiştirmesi ile gündem olmuştu. Oyuncu ismini “Serah Henesey” olarak değiştirmiş ve Amerika’da yeni hayatını kurmuştu. 30 Aralık tarihinde yeni hayatında mutlu bir karar alan güzel oyuncu, sevgilisi Nathan Cowles ile dünya evine girdi.
31 Ara 2020 - 20:01 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.