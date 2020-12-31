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- 31 Ara 2020 - 22:07 G: 31 Ara 2020 - 22:13

Masterchef Serhat Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Herkesi Büyük Bir Şoka Uğrattı! Gerçeği Öğrenenler ‘Nasıl Ya’ Dedi! Meğer Masterchef Serhat…

TV8 ekranlarında büyük bir özveri ve inançla kendini gösteren isimler arasında yerini alan Serhat Doğramacı hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoka uğrattı. En beğenilen yarışmacılar arasında yerini alan ve her geçen bölümde performansına performans katarak yarışmada son ikiye kalmış olan isimlerden Serhat bugün ortaya çıkan bilgiyle herkesi büyük bir şoka uğrattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dünyanın en zor yarışmaları arasında yerini alan Masterchef Türkiye 2020 yarışmasında son ikiye kalarak büyük bir başarı elde etmiş yarışmacı herkesin takdirini toplamayı başardı. Beğenilerek izlenen yarışmanın jüri koltuğunda ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.

Şeflerin bile sık sık tebrik ettiği isimler arasında yerini alan Serhat Doğramacı’nın biyografik detayları en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak sizlere Serhat Doğramacı’nın hakkında hiç bilinmeyen detayları paylaşmak istedik. Sizlerde bu bilgileri öğrendikten sonra Serhat Doğramacı’nın aslında Masterchef Yarışmasını nasıl hak ettiğini ve nasıl alındığını göreceksiniz.

31 Ara 2020 - 22:07 Ankara- Yaşam

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