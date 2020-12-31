Masterchef Serhat Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Herkesi Büyük Bir Şoka Uğrattı! Gerçeği Öğrenenler ‘Nasıl Ya’ Dedi! Meğer Masterchef Serhat…

Dünyanın en zor yarışmaları arasında yerini alan Masterchef Türkiye 2020 yarışmasında son ikiye kalarak büyük bir başarı elde etmiş yarışmacı herkesin takdirini toplamayı başardı. Beğenilerek izlenen yarışmanın jüri koltuğunda ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.

Şeflerin bile sık sık tebrik ettiği isimler arasında yerini alan Serhat Doğramacı’nın biyografik detayları en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak sizlere Serhat Doğramacı’nın hakkında hiç bilinmeyen detayları paylaşmak istedik. Sizlerde bu bilgileri öğrendikten sonra Serhat Doğramacı’nın aslında Masterchef Yarışmasını nasıl hak ettiğini ve nasıl alındığını göreceksiniz.