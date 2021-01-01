O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 Şampiyon Kim Oldu? TV8 O Ses Yılbaşı Şampiyonu Belli Oldu Mu?
Yılbaşı gecesine binlerce kişi koronavirüsten dolayı evinde girmek zorunda kaldı. Dışarı çıkamayan kişilerin çoğu ise ailesiyle vakit geçirdi, görüntülü sohbetler yaptı ve yeni yıla eğlenerek girmek istedi.
O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 Şampiyon Kim Oldu? TV8 O Ses Yılbaşı Şampiyonu Belli Oldu Mu? Bir kısım kişiler ise yeni yıla girerken O Ses Türkiye gibi eğlenceli programları izleyerek eğlenmek istedi. O Ses Türkiye dün akşam yayınlanan bölümüyle ise geceye damgasını vurdu. Kaçıranlar ve izlemeyenler ise O Ses Türkiye’nin yılbaşı bölümünde kimin şampiyon olduğunu merak etti ve araştırmalara başladı.
O Ses Türkiye ise her sene olduğu gibi bu senede klasik alışkanlığını bozmadı. 2020 ve daha önceki senelerde olduğu gibi 2021 yılına girerken de sevenlerini yalnız bırakmadı, evlerinde yeni yıla giren kişilerin eğlencesine ortak oldu. Beğenilerek izlenen ünlü oyuncuların performansları ise seyircileri ve stüdyoda olanları şaşırttı.
01 Oca 2021 - 13:01 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.