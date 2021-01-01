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- 01 Oca 2021 - 13:01 G: 01 Oca 2021 - 13:22

O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 Şampiyon Kim Oldu? TV8 O Ses Yılbaşı Şampiyonu Belli Oldu Mu?

Yılbaşı gecesine binlerce kişi koronavirüsten dolayı evinde girmek zorunda kaldı. Dışarı çıkamayan kişilerin çoğu ise ailesiyle vakit geçirdi, görüntülü sohbetler yaptı ve yeni yıla eğlenerek girmek istedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 Şampiyon Kim Oldu? TV8 O Ses Yılbaşı Şampiyonu Belli Oldu Mu? Bir kısım kişiler ise yeni yıla girerken O Ses Türkiye gibi eğlenceli programları izleyerek eğlenmek istedi. O Ses Türkiye dün akşam yayınlanan bölümüyle ise geceye damgasını vurdu. Kaçıranlar ve izlemeyenler ise O Ses Türkiye’nin yılbaşı bölümünde kimin şampiyon olduğunu merak etti ve araştırmalara başladı.

O Ses Türkiye ise her sene olduğu gibi bu senede klasik alışkanlığını bozmadı. 2020 ve daha önceki senelerde olduğu gibi 2021 yılına girerken de sevenlerini yalnız bırakmadı, evlerinde yeni yıla giren kişilerin eğlencesine ortak oldu. Beğenilerek izlenen ünlü oyuncuların performansları ise seyircileri ve stüdyoda olanları şaşırttı.

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01 Oca 2021 - 13:01 - Dizi Haberleri

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