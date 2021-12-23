Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir? Nereden Alınır? MPİ İkramiyeleri Nereden Öder?

Milyonlarca vatandaş her yıl olduğu gibi bu yılda ‘Zengin olurum’ düşüncesiyle Milli Piyango biletlerinden satın alarak 2022 yılı için ilk dileğini dilemiş oldu. Her sene olduğu gibi bu senede Nimet Abla bilet satış noktaları büyük bir kalabalıkla karşı karşıya kaldı. Milli piyango biletini almış olanlar ise 2021 yılının son saatlerini merakla bekledi.

2022 yılına sayılı günler kala alınan biletler milyonlarca kişinin umudu olmuştu. Bir kişinin kazandığı 120 bin liranın sahibi olmak için milyonlarca kişinin satın almış ve çoğu kişiye teselli ikramiyesi çıkmıştı. Bunun üzerine ilk kez bilet alan ya da teselli ikramiyesinin ne demek olduğunu bilmeyen kişiler Google gibi arama motorlarına Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir sorgusunu yazarak bir cevap aradı.

Milli piyangosunu alan ve kendisine teselli ikramiyesi çıktığını bilen kişiler ne kadar alacağını ve nereden alacağını araştırarak öğrenmek istedi. Bütün numaraları tutmuş fakat bir numaradan büyük ikramiyeyi kaybetmiş kişilere teselli ikramiyesi verilir. Teselli ikramiyesi çıkan kişiler her ne kadar büyük bir parayı kaybetmiş olsa da aslında yine büyük bir para kazanır.

Teselli İkramiyesinin Ödemesi Nereden Alınır?

Teselli ikramiyesinin çıkan miktarını almak isteyen kişiler bilmelidir ki, biletin son üç rakamına kadar isabet etmiş tüm ödemeleri Milli Piyango gezici ve sabit bayileri öder. Bu bayiler bazı durumlarda son dört rakamı tutmuş biletlerin ödemesini de yapabilir. Fakat bunun üzerindeki ödemeleri mümkün değildir. Bu ödemeler dışındaki ödemeler yetki dışıdır.

Yılbaşında alınan bilet kupürlerine bakmadan 1 milyon lira ve 1 milyon liranın üzerinde olan ödemelere ise Genel Müdürlükler bakarken bunların altında kalan ödemelere ise Milli Piyango Şube Müdürlükleri bakar.

Milli Piyango İdaresi İkramiyeleri Nereden Öder?

Milli Piyango sorgulaması yapıldıktan sonra bilete ikramiye çıkmışsa ve 5 bin liraya kadar olan ödemelerinizde bayilere giderek ödemenizi alabilirsiniz. Amorti çıkan biletlerim ödemeleri ise yine bayiler tarafından yapılmaktadır. Eğer biletinize çıkan tutar 5 bin lira ve 5 bin liradan az ise 81 ilde bulunan Milli Piyango Bayilerine giderek kolayca alabilirsiniz.

Fakat ödemeleriniz 5 bin liradan yüksek ve 100 bin liraya kadarsa Halkbank şubelerine müracaat etmeniz gerekmektedir. 120 bin liranın üzerinde olan ödemelerde ise İstanbul’un Levent ilçesinde bulunan Halkbank şubesine gitmeniz gerekir. Gitmediğiniz takdirde ödemeniz yapılmayacaktır. Ödemenizi almak için ise biletinizi yanınızda bulundurmaya özen gösteriniz.