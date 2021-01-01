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- 01 Oca 2021 - 16:18 G: 01 Oca 2021 - 16:29

İbo Show’da Bülent Ersoy’a Şafak Sezer’den Büyük Gönderme! Çok Büyük Pot Kırdı, İzleyenler Bile Dondu Kaldı! “Başından Beri..”

Yılbaşı gecesinin en çok izlenen programları arasında yerini alan İbo Show’da yaşanan olay herkesin ağzını açık bıraktı. Şafak Sezer’in Bülent Ersoy hakkında kırdığı pot seyircileri hem güldürdü hem de düşündürdü. Sevilerek izlenen programın yılbaşı özel yayını büyük bir ilgi görmüştü. Gerek şarkılarla gerek konuşulanlarla izleyenlerin eğlenceli anlar yaşamasına neden olan İbo Show yılbaşı gecesinin yıldız programlarından biri oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

31 Ocak 2020 tarihinde ekranlara gelen programda konuklar ise kendinden söz ettirmişti. Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer’in konuk olarak yer aldığı programda eğlenceli anlar yaşanmıştı. Fakat Şafak Sezer’in kırmış olduğu pot seyircinin kafasının karışmasına neden olmuştu.

Ekranlara geldiği bölümle reytingleri kırmış olan İbo Show, programında yaşanan pot kırma sosyal medyada ise büyük yankı uyandırdı. Seda Sayan’ın Bülent Ersoy için “Ben ona hep halam dedim, başından beri halam diyerek seslenirim” sözleri üzerine Şafak Sezer “Başından beri öyle mi” sözlerini kullanmış ve büyük bir pot kırmıştı.

01 Oca 2021 - 16:18 Ankara- Yaşam

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