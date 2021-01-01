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- 01 Oca 2021 - 16:52 G: 01 Oca 2021 - 16:53

Ankara'da göreve giderken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Bomba imha uzmanı Salim Değirmenci için düzenlenen törene can dostu köpeği Rüzgar da getirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da göreve giderken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bomba imha uzmanı Salim Değirmenci son yolculuğuna uğurlandı.

Değirmenci (51) için Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile emniyet mensupları katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Değirmenci'nin öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi.

Daha sonra Değirmenci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada annesi, Değirmenci'nin arkasından ağıt yaktı.

Törene yakınları tarafından Değirmenci'nin köpeği Rüzgar da getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bomba imha uzmanı olarak görev yapan polis memuru Değirmenci, dün göreve giderken geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

01 Oca 2021 - 16:52 AA Ankara- Gündem

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