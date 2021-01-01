Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Oca 2021 - 23:11 G: 01 Oca 2021 - 23:16

Kırmızı Oda Dizisinde Kumru’nun Hikayesi Herkesi Çok Şaşırttı! Taciz Kurbanı Olduğu Ortaya Çıktı! İlki Felaketti, İkincisi Sevdiği Adam Tarafından..

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Kırmızı Oda dizisinin bu haftaki konuğu Kumru olarak seyircinin karşısına çıktı. Sevilerek izlenen diziye damgasını vuracak olan isimlerin arasında yerini alan Kumru’nun hayatı ise herkesi büyük bir şoka sürükledi. Bir anda tepetaklak olan hayatını izleyen seyirci ekran başında donakaldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın yer aldığı dizide bu hafta Kumru’nun hikayesi herkesin yüreklerini sağladı. Ekranlara ilk geldiği fragmanda döner bıçağı ile bir adama saldırması uzun bir süre damga olarak kalmıştı. Fakat o döner bıçağı ile saldırmanın altında yatan sebep bu akşam ekranlara gelen yeni bölümle birlikte ortaya çıktı.

Sevilerek izlenen dizide Kumru’nun hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi. İki kez tacize uğramış olan Kumru’nun öfkesi izleyenler tarafından fark edilmişti. İstanbul’a sevdiği adamla kaçan Kumru, Yavuz’un arkadaşının evinde kalmak zorunda bırakılmıştı. Yavuz’un arkadaşı tarafından ise evlerinde kaldıkları süre boyunca taciz edilmişti.

01 Oca 2021 - 23:11 Ankara- Yaşam

# KIRMIZI ODA DİZİSİ TV8 İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda'da Kabus Dolu Anlar! Boncuk ve Eşinin O Anları, Tüm İzleyenlerin Psikolojisini Bozdu! Devamında Olanlar ise Herkesi Gözyaşına Boğdu.. mask
Kırmızı Oda'da Kabus Dolu Anlar! Boncuk ve Eşinin O Anları, Tüm İzleyenlerin Psikolojisini Bozdu! Devamında Olanlar ise Herkesi Gözyaşına Boğdu..
Kırmızı Oda Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 25 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 25 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 18 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 18 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi Yaktı Yıktı! Görenler Şok İçinde Kaldı... Meğer Boncuk… mask
Kırmızı Oda Dizisi Yaktı Yıktı! Görenler Şok İçinde Kaldı... Meğer Boncuk…
Kırmızı Oda Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Youtube İzle!
Kırmızı Oda’da Büyük Deprem! O Oyuncu da Ayrıldı… Yaprak Dökümü Başladı! “Kırmızı Oda Yayından Kaldırılıyor” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! İddialar Gerçek mi? mask
Kırmızı Oda’da Büyük Deprem! O Oyuncu da Ayrıldı… Yaprak Dökümü Başladı! “Kırmızı Oda Yayından Kaldırılıyor” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! İddialar Gerçek mi?
Kırmızı Oda Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda'nın O Oyuncusundan Bomba İtiraf! Böyle Bir Şey Hiç Beklenmiyordu... Ağzından mı Kaçırdı? mask
Kırmızı Oda'nın O Oyuncusundan Bomba İtiraf! Böyle Bir Şey Hiç Beklenmiyordu... Ağzından mı Kaçırdı?
Kırmızı Oda Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisine Öyle 3 İsim Geldi Ki, Dizi Boyut Değiştirdi! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! İşte O İsimler… mask
Kırmızı Oda Dizisine Öyle 3 İsim Geldi Ki, Dizi Boyut Değiştirdi! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! İşte O İsimler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır mask
MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır
1 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
1 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Ramo Bu Hafta Neden Yok? Ramo 27. Bölüm Ne Zaman? mask
Ramo Bu Hafta Neden Yok? Ramo 27. Bölüm Ne Zaman?
Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı mask
Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
O Ses Türkiye'ye Son Darbe Nazlı Çelik Tarafından Vuruldu! Performansı Seyirciler Tarafından Gecenin Şampiyonu Olarak Seçilmesine Neden Oldu! "Ne Güzel Kadın!" mask
O Ses Türkiye'ye Son Darbe Nazlı Çelik Tarafından Vuruldu! Performansı Seyirciler Tarafından Gecenin Şampiyonu Olarak Seçilmesine Neden Oldu! "Ne Güzel Kadın!"
Ankara'da göreve giderken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi mask
Ankara'da göreve giderken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL