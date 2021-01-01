Kırmızı Oda Dizisinde Kumru’nun Hikayesi Herkesi Çok Şaşırttı! Taciz Kurbanı Olduğu Ortaya Çıktı! İlki Felaketti, İkincisi Sevdiği Adam Tarafından..
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Kırmızı Oda dizisinin bu haftaki konuğu Kumru olarak seyircinin karşısına çıktı. Sevilerek izlenen diziye damgasını vuracak olan isimlerin arasında yerini alan Kumru’nun hayatı ise herkesi büyük bir şoka sürükledi. Bir anda tepetaklak olan hayatını izleyen seyirci ekran başında donakaldı.
Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın yer aldığı dizide bu hafta Kumru’nun hikayesi herkesin yüreklerini sağladı. Ekranlara ilk geldiği fragmanda döner bıçağı ile bir adama saldırması uzun bir süre damga olarak kalmıştı. Fakat o döner bıçağı ile saldırmanın altında yatan sebep bu akşam ekranlara gelen yeni bölümle birlikte ortaya çıktı.
Sevilerek izlenen dizide Kumru’nun hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi. İki kez tacize uğramış olan Kumru’nun öfkesi izleyenler tarafından fark edilmişti. İstanbul’a sevdiği adamla kaçan Kumru, Yavuz’un arkadaşının evinde kalmak zorunda bırakılmıştı. Yavuz’un arkadaşı tarafından ise evlerinde kaldıkları süre boyunca taciz edilmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.