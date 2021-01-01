Kırmızı Oda Dizisinde Kumru’nun Hikayesi Herkesi Çok Şaşırttı! Taciz Kurbanı Olduğu Ortaya Çıktı! İlki Felaketti, İkincisi Sevdiği Adam Tarafından..

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın yer aldığı dizide bu hafta Kumru’nun hikayesi herkesin yüreklerini sağladı. Ekranlara ilk geldiği fragmanda döner bıçağı ile bir adama saldırması uzun bir süre damga olarak kalmıştı. Fakat o döner bıçağı ile saldırmanın altında yatan sebep bu akşam ekranlara gelen yeni bölümle birlikte ortaya çıktı.

Sevilerek izlenen dizide Kumru’nun hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi. İki kez tacize uğramış olan Kumru’nun öfkesi izleyenler tarafından fark edilmişti. İstanbul’a sevdiği adamla kaçan Kumru, Yavuz’un arkadaşının evinde kalmak zorunda bırakılmıştı. Yavuz’un arkadaşı tarafından ise evlerinde kaldıkları süre boyunca taciz edilmişti.