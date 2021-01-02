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- 02 Oca 2021 - 12:04 G: 02 Oca 2021 - 12:05

Belpa Mutfağı 1 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yanında!

Ankara Büyükşehir belediyesi ıştırdakilerinden Belpa A.Ş’ye bağlı hizmet veren Belpa mutfağı 1. Yılını kutluyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaşın toplumsal dayanışma çağrılarının ardından yoğun bir çalışma örneği sergileyen Belpa mutfağı tam 1 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaşıyor.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşın İYİLİK BULAŞICIDIR sloganıyla başlattığı toplumsal dayanışma çağrılarının ardından salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ve kahvaltı hazırlayan BELPA Mutfağı 1. yaşını doldurdu.

DEPREMZEDELERDEN KARANTİNADAKİ VATANDAŞLARA KADAR ULAŞAN MUTFAK: BELPA MUTFAĞI

Ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yemeklerin ham maddelerini ihaleyle dışarıdan temin etmek ya da hizmet alımı yapmak yerine üreticiden doğrudan alan Büyükşehir Belediyesi tam 1 yıldır BELPA Mutfağında hazırlanan yemeklerle hem tasarruf sağlıyor hem de tüm Türkiye'ye örnek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere koronavirüs salgını nedeniyle karantinada kalanlara işlerini kaybedenlere sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan ücretsiz sıcak yemek ve kahvaltı BELPA Mutfağında özenle hazırlanıyor.

BELPA Mutfağında yeni yılın ilk gününde 1. yaşlarını kutladıklarını belirten BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu

Başkanı Ferhan Özkara ihtiyaç sahiplerine gönderilen yemeklerin aynısını hem çalışanların hem de yöneticilerin yediğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Çok heyecanlıyız Belpa mutfağında bir yılı geride bıraktık. Çok zor bir dönemden geçtik geçiyoruz ama her zaman yapılacaklardan umutluyuz. Sayın başkanımız Mansur yavaştan aldığımız cesaret ve güçle kurulduk. Belpa mutfağında başta günlük 7 bin kapasiteyi hedefliyorduk ama zaman bizi öyle bir yolculuğa taşıdı ki ilk Elazığ depreminde çorba kazanlarımızı kurarak vatandaşların yanında olduk. Nallıhan yangını Polatlı kum fırtınası ve İzmir depremi hepsinde de elimizden  gelen desteği vermeye çalıştık. Pandamı sürecinde ise Sayın Mansur yavaşın hayata geçirdiği iftar ver kampanyası ile ramazan ayı boyunca 555 bin haneye ulaştık. Bu mutfakta emeği geçen tüm arkadaşlarımıza tüm personelimize çok teşekkür ediyorum. Belpa mutfağında mühendisinden aşçısına kadar büyük özveriyle hafta sonu tatili ya da izin kullanmadan 7/24 başarıyla görevlerini yerine getirdiler. Nice yılları olsun Belpa mutfağının.

HİJYENİK LEZZETLİ VE SAĞLIKLI YEMEKLER

BELPA Mutfağında vakumlu paketleme cihazında el değmeden hijyenik koşullarda ambalajlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Gıda mühendisleri tarafından kalorileri hesaplanarak hazırlanan leziz yemekler 7den 70e tüm vatandaşlar tarafından beğeniyle tüketilirken haftada 3 gün et 3 gün sebze 1 gün ise bakliyat yemeğinin pişirildiği BELPA Mutfağında vatandaşlara sağlıklı beslenme imkanı sağlanıyor.

02 Oca 2021 - 12:04 - Belediyeler

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