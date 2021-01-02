Akrep Dizisi Büyük Tepki Aldı! O Sahne Herkesi Çileden Çıkardı! Ferda Fikret’i Başka Bir Kadınla Basınca Ortalık Yangın Yerine Döndü!
Star Tv ekranlarından izleyici ile buluşan Akrep dizisinde raylar yerine oturmaya devam ederken bir sahne seyirciyi çileden çıkardı. Dizinin 4. Bölümü dün akşam seyirci ile buluştu ve büyük beğeni topladı. Dizinin her bölümünde hikayesinin şekil alması ve seyirciye doğru bir şekilde aktarılması üzerine seyirci Cumartesi akşamlarını iple çeker hale geldi.
4. Bölümünü yayınlamış olan yeni dizide ise sular durulmuyor. Her hafta farklı ir olayla seyirci karşısına gelen dizide bu hafta Ferda evlilik baskısı yaptığı Fikret’i başka bir kadınla basınca çıldırdı. Başrollerinde usta oyunculardan olan Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizi Cumartesi günlerinin iddialı dizileri arasında yerini alıyor.
Beğenilerek izlenen dizinin son bölümünde ise Ferda, Perihan’ın tüm kozlarını yıkmak ve istediğini ulaşmak için Fikret’e evlilik zillerini çaldırmaya başlamıştı. Fakat Fikret Ferda’nın kendisine kurduğu baskıdan dolayı rahatsızdı. Rahatsız olduğu baskının üzerine birde evlenme gibi bir hata yaparsa büyük bir sıkıntının içerisine girecekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.