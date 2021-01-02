Akrep Dizisi Büyük Tepki Aldı! O Sahne Herkesi Çileden Çıkardı! Ferda Fikret’i Başka Bir Kadınla Basınca Ortalık Yangın Yerine Döndü!

4. Bölümünü yayınlamış olan yeni dizide ise sular durulmuyor. Her hafta farklı ir olayla seyirci karşısına gelen dizide bu hafta Ferda evlilik baskısı yaptığı Fikret’i başka bir kadınla basınca çıldırdı. Başrollerinde usta oyunculardan olan Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizi Cumartesi günlerinin iddialı dizileri arasında yerini alıyor.

Beğenilerek izlenen dizinin son bölümünde ise Ferda, Perihan’ın tüm kozlarını yıkmak ve istediğini ulaşmak için Fikret’e evlilik zillerini çaldırmaya başlamıştı. Fakat Fikret Ferda’nın kendisine kurduğu baskıdan dolayı rahatsızdı. Rahatsız olduğu baskının üzerine birde evlenme gibi bir hata yaparsa büyük bir sıkıntının içerisine girecekti.