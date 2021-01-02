Renault - Dacia Mais Ankara saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor! 2021 Renault - Dacia Mais Ankara çalışma mesai saatleri

Renault – Dacia Mais Ankara 2021 mesai saatleri yararlanılacak hizmet türüne göre farklı seyreder. Satış ve servis hizmetleri için hafta içi ve hafta sonu hizmet veren Mais Ankara, Renault ve Dacia markalarının yetkili bayisidir. Ankaralı hemşerilerimiz için haberlerankara.com olarak Renault – Daica Mais Ankara mesai saatleri, telefon numarası, adresi ve merak edilenleri bir araya getirdik.

2021 Renault – Dacia Mais Ankara Çalışma Saatleri Nedir?

Ankara’daki Renault – Dacia Mais hafta içlerinde satış hizmetleri için 08:30 – 18:00 saatleri arasında hizmet verirken, servis hizmetleri için 09:00 – 17:00 saatleri içinde açıktır. Hafta sonları ise her iki hizmetin mesai saatleri hafta içi çalışma saatlerinden farklıdır.

Renault – Dacia Mais Ankara Hafta Sonları Açık Mı?

Renault – Dacia Mais Ankara hafta sonları sadece Cumartesi günleri açıktır. Pazar günleri Renault – Dacia Mais Ankara kapalıdır. Cumartesi günleri satış hizmetleri 09:00 – 18:00 saatlerinde açıkken, servis hizmetleri 09:00 – 16:00 saatleri arasında verilir.

Renault – Dacia Mais Ankara Telefon Numarası Kaç?

Renault – Dacia Mais Ankara’ya telefonla ulaşmak isteyenler 0312 286 5300 numaralarını arayabilirler. Dacia yardım hizmeti için 444 62 47 numaraları aranmalıdır.

Renault – Dacia Mais Ankara Nerede, Adresi Ne?

Renault – Dacia Mais Ankara’nın Çankaya ilçesindedir. İşletmenin açık adresi Mustafa Kemal Mahallesi, 2079 Sokak, No: 5 Çankaya / Ankara şeklindedir.