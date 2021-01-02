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- 02 Oca 2021 - 13:03 G: 02 Oca 2021 - 13:46

Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolu Masterchef Şampiyonunu O Paylaşımıyla Dile Getirdi! Barbaros'la Yan Yana Fotoğraf Çekilmesi Sosyal Medya'da Gündem Oldu! Yoksa Şampiyon Belli mi?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef Türkiye, yoğun bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yarışmada son iki ismin kalmasıyla beraber milyonlarca kişi kimin şampiyon olacağını merak ediyor. Bunun yanı sıra Acun Ilıcalı’nın sağ kolu, Masterchef şampiyonunu o paylaşımıyla resmen dile getirdi. Barbaros’la yan yana fotoğraf çekilen o isim, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TV8’de yayınlanan Masterchef Türkiye, büyük bir rekabet içerisine yayın hayatına devam ediyor. Programın izleyici kitlesi yarışmada finale kalan, Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı arasında kimin şampiyon olacağını büyük bir merak içerisinde bekliyor. İkili hakkında sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyor. Bununla beraber, Masterchef Türkiye’nin yayınlanan fragmanında şampiyonun 3 Nisan Pazar günü belli olacağı ortaya çıktı. Masterchef’in izleyici kitlesi yeni bölüm için geri sayım yapmaya başladı.

Son zamanların en çok ses getiren yarışma programlarından birisi olan Masterchef Türkiye’nin jüri koltuğunda, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Bunun yanı sıra Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan o isim, Masterchef Türkiye şampiyonunu resmen açıkladı. O ismin Barbaros’la yan yana fotoğraf çekilmesi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşımla beraber sosyal medya kullanıcıları birçok yorum bulundu. Bu fotoğrafla beraber herkes şampiyonun kim olduğunu resmen öğrenmiş oldu.

02 Oca 2021 - 13:03 Ankara- Yaşam

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