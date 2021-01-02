Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Kuzguncuk nereye bağlı?

ATV ekranlarında 1 Ocak Cuma günü giriş yapan Akıncı dizisi, ilk bölümü ile beğeni topladı. Başrollerinde Şükrü Yıldız ve Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı Akıncı dizisi, özgün senaryosu ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirirken, nerede çekildiği ile ilgili soruların izleyicileri tarafından sorulmasına yol açtı.

Akıncı Dizisi Nerede Çekildi?

Akıncı çekimleri İstanbul’un sevilen tarihi semtlerinde devam ediyor. Dizinin çekimlerinde geçen Kuzguncuk ise bilindiği üzere İstanbul’un en sevilen bölgeleri arasında yer alıyor. Dizi İstanbul’un simge olan yapıları ile birlikte Beykoz ve Beşiktaş ilçeleri ile Belgrad Ormanı, Rumeli Hisarı ve Boğaziçi Köprüsü gibi bölgelerde çekiliyor.

Akıncı Dizisi Fatih Şükrü Özyıldız Kim?

Akıncı dizisinde Fatih rolüne hayat veren Şükrü Özyıldız, 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 32 yaşında olan yakışıklı oyuncu, İTÜ üniversitesindeki eğitimini yarıda bırakan yakışıklı oyuncunun mezuniyeti Ege Üniversitesi’dir. 2011 yılında Derin Sular ile izleyici ile buluşan yakışıklı oyuncu, dizide öne çıkan yeteneği ardından çok sayıda önemli projede yerini alan Özyıldız, son olarak ATV ekranlarında ilk bölümü ile giriş yapan Akıncı dizisi ile izleyiciyle buluştu.

Şükrü Özyıldız’ın rol aldığı sevilen Türk dizilerinden bazıları şu şekildedir:

Derin Sular

Fatmagül’ün Suçu Ne

Uçurum

Benim Hala Umudum Var

Şeref Meselesi

Çalıkuşu

Tatlı Küçük Yalancılar

Kış Güneşi

Çoban Yıldızı

Nefes Nefese

Jet Sosyete