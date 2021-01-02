Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Kuzguncuk nereye bağlı?
ATV ekranlarında 1 Ocak Cuma günü giriş yapan Akıncı dizisi, ilk bölümü ile beğeni topladı. Başrollerinde Şükrü Yıldız ve Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı Akıncı dizisi, özgün senaryosu ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirirken, nerede çekildiği ile ilgili soruların izleyicileri tarafından sorulmasına yol açtı.
ATV ekranlarında 1 Ocak Cuma günü giriş yapan Akıncı dizisi, ilk bölümü ile beğeni topladı. Başrollerinde Şükrü Yıldız ve Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı Akıncı dizisi, özgün senaryosu ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirirken, nerede çekildiği ile ilgili soruların izleyicileri tarafından sorulmasına yol açtı.
Akıncı Dizisi Nerede Çekildi?
Akıncı çekimleri İstanbul’un sevilen tarihi semtlerinde devam ediyor. Dizinin çekimlerinde geçen Kuzguncuk ise bilindiği üzere İstanbul’un en sevilen bölgeleri arasında yer alıyor. Dizi İstanbul’un simge olan yapıları ile birlikte Beykoz ve Beşiktaş ilçeleri ile Belgrad Ormanı, Rumeli Hisarı ve Boğaziçi Köprüsü gibi bölgelerde çekiliyor.
Akıncı Dizisi Fatih Şükrü Özyıldız Kim?
Akıncı dizisinde Fatih rolüne hayat veren Şükrü Özyıldız, 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 32 yaşında olan yakışıklı oyuncu, İTÜ üniversitesindeki eğitimini yarıda bırakan yakışıklı oyuncunun mezuniyeti Ege Üniversitesi’dir. 2011 yılında Derin Sular ile izleyici ile buluşan yakışıklı oyuncu, dizide öne çıkan yeteneği ardından çok sayıda önemli projede yerini alan Özyıldız, son olarak ATV ekranlarında ilk bölümü ile giriş yapan Akıncı dizisi ile izleyiciyle buluştu.
Şükrü Özyıldız’ın rol aldığı sevilen Türk dizilerinden bazıları şu şekildedir:
Derin Sular
Fatmagül’ün Suçu Ne
Uçurum
Benim Hala Umudum Var
Şeref Meselesi
Çalıkuşu
Tatlı Küçük Yalancılar
Kış Güneşi
Çoban Yıldızı
Nefes Nefese
Jet Sosyete
02 Oca 2021 - 13:33 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.