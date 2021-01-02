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- 02 Oca 2021 - 13:47 G: 02 Oca 2021 - 13:56

Son Yaz Dizisi Ekranlara Seyirciyi Kilitledi! Reytingler Dizinin Kaderini Şimdiden Gösterdi! Ekranların Favori Dizisi Olacak!

FOX TV ekranlarının en yeni yapımlarından biri olan Son Yaz dün akşam itibariyle ekranlara geldi. Uzun süredir merakla beklenen dizi yeni yılda seyircisinin karşısına çıktı. Yayınlanan fragmanları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Son Yaz dizisinde bir Ali Atay’ın oynayacak olduğunu duyan seyirciler özellikle dizinin yeni bölümlerini merak etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yeni yılda ilk bölümünü yayınlayacak olan dizinin ilk bölümünü izlemek için seyirciler geri sayımı başlattı. Dün akşam FOX Tv ekranlarından seyircisi ile buluşan Son Yaz ise büyük bir ilgiyle karşılandı. Sık sık komedi dizileriyle ekranlara gelen Ali Atay hayranlarını büyük bir şoka uğrattı. Ustalıkla oynadığı Savcı karakteri ise çok beğenildi.

Cumhuriyet Savcısı Selim Kara’nın başına gelenlerini ekranlar yardımıyla seyircilere aktaran Son Yaz dizisinin konusu ise kült dizilerden biraz farklı. Sekiz yıl önce tutukladığı çete liderinden hiç beklemediği bir teklif alan Selim Kara teklifi kabul etmek istemese de mecburen kabul eder. Çete lideri oğluna göz kulak olursa tanıklık yapmak ister. Çete liderinin oğlu Akgün ise kanı hızlı akan bir delikanlıdır.

02 Oca 2021 - 13:47 Ankara- Yaşam

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