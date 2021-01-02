Son Yaz Dizisi Ekranlara Seyirciyi Kilitledi! Reytingler Dizinin Kaderini Şimdiden Gösterdi! Ekranların Favori Dizisi Olacak!
FOX TV ekranlarının en yeni yapımlarından biri olan Son Yaz dün akşam itibariyle ekranlara geldi. Uzun süredir merakla beklenen dizi yeni yılda seyircisinin karşısına çıktı. Yayınlanan fragmanları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Son Yaz dizisinde bir Ali Atay’ın oynayacak olduğunu duyan seyirciler özellikle dizinin yeni bölümlerini merak etmeye başladı.
Yeni yılda ilk bölümünü yayınlayacak olan dizinin ilk bölümünü izlemek için seyirciler geri sayımı başlattı. Dün akşam FOX Tv ekranlarından seyircisi ile buluşan Son Yaz ise büyük bir ilgiyle karşılandı. Sık sık komedi dizileriyle ekranlara gelen Ali Atay hayranlarını büyük bir şoka uğrattı. Ustalıkla oynadığı Savcı karakteri ise çok beğenildi.
Cumhuriyet Savcısı Selim Kara’nın başına gelenlerini ekranlar yardımıyla seyircilere aktaran Son Yaz dizisinin konusu ise kült dizilerden biraz farklı. Sekiz yıl önce tutukladığı çete liderinden hiç beklemediği bir teklif alan Selim Kara teklifi kabul etmek istemese de mecburen kabul eder. Çete lideri oğluna göz kulak olursa tanıklık yapmak ister. Çete liderinin oğlu Akgün ise kanı hızlı akan bir delikanlıdır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.