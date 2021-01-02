Kemal Sunal Reklam Filmiyle Gözleri Doldurdu! Sosyal Medyada Büyük Olay Oldu! Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor!
Ziraat Bankası’nın 2021 yılına umutla baktığı Kemal Sunal’lı reklamı sosyal medyanın en önemli gündemi oldu. Bankanın Kemal Sunal’a bire bir benzettiği oyuncu Mehmet Kurt ile çektiği reklam filmi çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’a duydukları özlemi aktardı.
Felaketlerle dolu geçen 2020 yılının ardından 2021 yılına dair umut dolu mesajlar vermek isteyen Ziraat Bankası gülümsemek mesajlı bir reklam filmi çekti. Yeşilçam’ın gülüşü ile popüler usta oyuncusu Kemal Sunal yıllar sonra reklam filminde rol aldı. Ziraat Bankası gülümsemek üzerine çektiği umut dolu reklam filminde plastik makyaj kullanarak Kemal Sunal’a benzettiği oyuncuyu oynattı.
Kemal Sunal’ın göründüğü reklam sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yeşilçam’ın en sevilen oyuncularından Kemal Sunal hayatta olmamasına rağmen birkez daha gündem oldu. Ziraat Bankası’nın çektiği reklama çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Reklamla ilgili sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.