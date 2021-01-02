Kemal Sunal Reklam Filmiyle Gözleri Doldurdu! Sosyal Medyada Büyük Olay Oldu! Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor!

Felaketlerle dolu geçen 2020 yılının ardından 2021 yılına dair umut dolu mesajlar vermek isteyen Ziraat Bankası gülümsemek mesajlı bir reklam filmi çekti. Yeşilçam’ın gülüşü ile popüler usta oyuncusu Kemal Sunal yıllar sonra reklam filminde rol aldı. Ziraat Bankası gülümsemek üzerine çektiği umut dolu reklam filminde plastik makyaj kullanarak Kemal Sunal’a benzettiği oyuncuyu oynattı.

Kemal Sunal’ın göründüğü reklam sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yeşilçam’ın en sevilen oyuncularından Kemal Sunal hayatta olmamasına rağmen birkez daha gündem oldu. Ziraat Bankası’nın çektiği reklama çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Reklamla ilgili sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü.