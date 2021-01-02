Eda Taşpınar'ın Eski Sevgilisi Çağrı Atakan Survivor'a Katılıyor! Çağrı Atakan Kimdir, Kaç Yaşında?
Eda Taşpınar’ın eski sevgilisi oyuncu Çağrı Atakan Survivor 2021 yolcusu oldu. Kısa süre önce Eda Taşpınar ile ilişkisini noktalayan ünlü isim Survivor yarışmasına katılacağını açıkladı. Ünlüler takımında yarışacağını açıklayan Atakan, duyduğu heyecanı paylaştı.
Kısa süre önce Show TV ekranlarındaki Çukur dizisinde canlandırdığı Remzi karakteri ile en çok konuşulan isimlerden biri olan Çağrı Atakan’ın Eda Taşpınar ile ayrılığı da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağrı Atakan’ın Survivor’a gideceğini açıklaması da şaşkınlık yarattı. Ünlüler takımında yarışacağını açıklayan Çağrı Atakan hakkında ayrıntılar is izleyenler tarafından merak konusu oldu. ünlü isim hakkında araştırmalar devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.