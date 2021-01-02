Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Oca 2021 - 18:02 G: 02 Oca 2021 - 18:16

Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kimler?

Dijital yayın platformu Netflix üzerinde yayınlanacak olan Türk dizisi Bir Başkadır, yayınlanan fragmanı ile kısa sürede sosyal medya gündemine oturmayı başardı. Yeni sezonda Netflix’te yayınlanacak Türk dizileri içerisinde en dikkat çekici olanları arasına girmeyi başaran dizi, daha yayınlanmadan dizi severlerin ilgi odağı oldu.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Dijital yayın platformu Netflix üzerinde yayınlanacak olan Türk dizisi Bir Başkadır, yayınlanan fragmanı ile kısa sürede sosyal medya gündemine oturmayı başardı. Yeni sezonda Netflix’te yayınlanacak Türk dizileri içerisinde en dikkat çekici olanları arasına girmeyi başaran dizi, daha yayınlanmadan dizi severlerin ilgi odağı oldu. Bir Başkadır dizisinin konusu ve hangi oyuncuların yer alacağı araştırılırken haberlerankara.com olarak sizler için merak edilen tüm soruları yanıtladık.

Bir Başkadır Konusu Ne?

Bir Başkadır dizisi farklı kişiliklere ve sosyo-ekonomik çevrelere sahip kişilerin yollarının kesişimini konu alıyor. Dizide yolları kesişen farklı dünyaların insanları, şaşırtıcı tesadüfler neticesinde birbirini buluyor ve yeni bir yolda yürüyerek geçmişleri ile hesaplaşmak zorunda kalıyor. Fragmanının doğrudan terapi odasında başladığı dizi ise toplanda 8 bölümden oluşacak.

Bir Başkadır Oyuncu Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

Bir Başkadır dizisi oyuncuları içinde en dikkat çekici isim Öykü Karayel oldu. Meltem karakterine hayat veren Öykü Karayel’in görünüşündeki değişiklik hayranlarını şaşırtırken, güzel oyuncuya bu projede eşlik edecek isimler Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade, Biga Önal ve Gökhan Yıkılkan olarak seçildi.

Bir Başkadır Ne Zaman Başlayacak?

Yayınlanan Bir Başkadır fragmanı ile birlikte dizinin başlayacağı tarih de Netflix Türkiye hesabı üzerinden paylaşıldı. Yazan ve yöneten koltuğunda Berkun Oya isminin oturduğu Bir Başkadır dizisi, 12 Kasım tarihinde Netflix’te gösterime girecek.

02 Oca 2021 - 18:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’un Sağ Kolu Eda Taşpınar'ın Eski Sevgilisi Çağrı Atakan Survivor'a Katılıyor! Çağrı Atakan Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Esra Erol’un Sağ Kolu Eda Taşpınar'ın Eski Sevgilisi Çağrı Atakan Survivor'a Katılıyor! Çağrı Atakan Kimdir, Kaç Yaşında?
Esra Erol’da Esrarengiz Kayboluş! Canlı Yayına Çıktı, Tüm Okları Babasına Çevirdi! Babası Kızını Bilerek Mi Kaybetti? mask
Esra Erol’da Esrarengiz Kayboluş! Canlı Yayına Çıktı, Tüm Okları Babasına Çevirdi! Babası Kızını Bilerek Mi Kaybetti?
Mehmet Ali Erbil Hayranlarını Çok Üzdü! O Paylaşım Felaketi Ortaya Çıkarttı! Meğer Mehmet Ali Erbil… mask
Mehmet Ali Erbil Hayranlarını Çok Üzdü! O Paylaşım Felaketi Ortaya Çıkarttı! Meğer Mehmet Ali Erbil…
Son Yaz dizisi Funda Eryiğit kaç yaşında? Son Yaz Canan kimdir? Boyu kaç, ne mezunu? mask
Son Yaz dizisi Funda Eryiğit kaç yaşında? Son Yaz Canan kimdir? Boyu kaç, ne mezunu?
Kemal Sunal Reklam Filmiyle Gözleri Doldurdu! Sosyal Medyada Büyük Olay Oldu! Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! mask
Kemal Sunal Reklam Filmiyle Gözleri Doldurdu! Sosyal Medyada Büyük Olay Oldu! Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor!
Son Yaz dizisi Yağmur kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan ne mezunu, kimdir? mask
Son Yaz dizisi Yağmur kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan ne mezunu, kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL