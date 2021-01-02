Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kimler?

Dijital yayın platformu Netflix üzerinde yayınlanacak olan Türk dizisi Bir Başkadır, yayınlanan fragmanı ile kısa sürede sosyal medya gündemine oturmayı başardı. Yeni sezonda Netflix’te yayınlanacak Türk dizileri içerisinde en dikkat çekici olanları arasına girmeyi başaran dizi, daha yayınlanmadan dizi severlerin ilgi odağı oldu. Bir Başkadır dizisinin konusu ve hangi oyuncuların yer alacağı araştırılırken haberlerankara.com olarak sizler için merak edilen tüm soruları yanıtladık.

Bir Başkadır Konusu Ne?

Bir Başkadır dizisi farklı kişiliklere ve sosyo-ekonomik çevrelere sahip kişilerin yollarının kesişimini konu alıyor. Dizide yolları kesişen farklı dünyaların insanları, şaşırtıcı tesadüfler neticesinde birbirini buluyor ve yeni bir yolda yürüyerek geçmişleri ile hesaplaşmak zorunda kalıyor. Fragmanının doğrudan terapi odasında başladığı dizi ise toplanda 8 bölümden oluşacak.

Bir Başkadır Oyuncu Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

Bir Başkadır dizisi oyuncuları içinde en dikkat çekici isim Öykü Karayel oldu. Meltem karakterine hayat veren Öykü Karayel’in görünüşündeki değişiklik hayranlarını şaşırtırken, güzel oyuncuya bu projede eşlik edecek isimler Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade, Biga Önal ve Gökhan Yıkılkan olarak seçildi.

Bir Başkadır Ne Zaman Başlayacak?

Yayınlanan Bir Başkadır fragmanı ile birlikte dizinin başlayacağı tarih de Netflix Türkiye hesabı üzerinden paylaşıldı. Yazan ve yöneten koltuğunda Berkun Oya isminin oturduğu Bir Başkadır dizisi, 12 Kasım tarihinde Netflix’te gösterime girecek.