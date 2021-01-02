Kurtlar Vadisinin Güllüsü Açıklamasını Yaptı! Dizi Resmen Başlıyor! İşte Kadro ve Tarihi...
Bir zamanların en başarılı yapımlarından birisi olan Kurtlar Vadisi, izleyici kitlesi üzerinde öylesine büyük bir etki bıraktı ki dizinin izleyici kitlesi bitmesiyle beraber eski bölümlerini tekrar izlemeye başladı. Son derece başarılı isimlerin kadroda yer alması, diziyi çok daha farklı bir boyuta taşımıştı. Bunun yanı sıra son zamanlarda Kurtlar Vadisi’nin yeniden başlayacağı haberleri ortaya atılmıştı.
Bu haberle beraber dizinin sevenleri, bu bilginin gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Kurtlar Vadisi’nin yeniden başlamasını isteyen vatandaşlar, bu haberle beraber adeta sevinç çığlıkları attı. Kurtlar Vadisi, uzun bir süre yayınlanmıştı ve izleyici kitlesini adeta ekranlara kilitlemişti.
Dizinin yeniden çekilecek olması ise uzun süredir gündemdeydi ve herkes bu konu hakkında bir açıklamanın yapılmasını bekliyordu. Konu hakkında açıklama Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü karakterine hayat veren Erhan Ufak’tan geldi. Yapılan açıklamayla beraber dizinin hayran kitlesi, arama motorlarında Erhan Ufak’ın yaptığı açıklamayı araştırmaya başladı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.