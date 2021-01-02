Kurtlar Vadisinin Güllüsü Açıklamasını Yaptı! Dizi Resmen Başlıyor! İşte Kadro ve Tarihi...

Bu haberle beraber dizinin sevenleri, bu bilginin gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Kurtlar Vadisi’nin yeniden başlamasını isteyen vatandaşlar, bu haberle beraber adeta sevinç çığlıkları attı. Kurtlar Vadisi, uzun bir süre yayınlanmıştı ve izleyici kitlesini adeta ekranlara kilitlemişti.

Dizinin yeniden çekilecek olması ise uzun süredir gündemdeydi ve herkes bu konu hakkında bir açıklamanın yapılmasını bekliyordu. Konu hakkında açıklama Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü karakterine hayat veren Erhan Ufak’tan geldi. Yapılan açıklamayla beraber dizinin hayran kitlesi, arama motorlarında Erhan Ufak’ın yaptığı açıklamayı araştırmaya başladı.