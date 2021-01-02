O Ses Türkiye’de Beyaz Kıpkırmızı Oldu! Demet Özdemir Göndermesini Yaptı, “Çaresi Yok” Diyen Beyaz’a Öyle Bir Şey Dedi Ki…
O Ses Türkiye Yılbaşına özel programıyla ekranlara gelmiş ve milyonlarca kişinin eğlenceli vakit geçirmesine neden olmuştu. Programa konuk olan isimler arasında en çok ilgi gören Demet Özdemir ise Beyaz’ı resmen kıpkırmızı yapmıştı. O anları izleyen seyirciler ise büyük bir heyecanla ne olacağını merak etmişti.
İki yıl önce Can Yaman ile birlikte katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı programında Beyaz’ı seçtiğini Demet Özdemir, Beyaz’dan gelen vaatlerin hiçbirinin yapılmadığını dile getirdi ve Beyaz’ı seçmeyeceğini dile getirdi. O anları izleyen seyirci ise büyük bir şok içerisinde kaldı.
İzleyenler en son katıldığından Beyaz’ı seçtiği için bu yılda Beyaz’ı seçeceğini düşünmüştü ama yanılan taraf oldu ve Demet Özdemir’i Ebru Gündeş’in takımına geçti. Ebru Gündeş ise Demet Özdemir’in kendi takımına geçtiğine büyük bir şok yaşamıştı. Beyaz’a göndermesini yaptıktan hemen sonra Ebru Gündeş’i seçen Demet Özdemir seyircilerin şok olmasına neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.