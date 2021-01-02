O Ses Türkiye’de Beyaz Kıpkırmızı Oldu! Demet Özdemir Göndermesini Yaptı, “Çaresi Yok” Diyen Beyaz’a Öyle Bir Şey Dedi Ki…

İki yıl önce Can Yaman ile birlikte katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı programında Beyaz’ı seçtiğini Demet Özdemir, Beyaz’dan gelen vaatlerin hiçbirinin yapılmadığını dile getirdi ve Beyaz’ı seçmeyeceğini dile getirdi. O anları izleyen seyirci ise büyük bir şok içerisinde kaldı.

İzleyenler en son katıldığından Beyaz’ı seçtiği için bu yılda Beyaz’ı seçeceğini düşünmüştü ama yanılan taraf oldu ve Demet Özdemir’i Ebru Gündeş’in takımına geçti. Ebru Gündeş ise Demet Özdemir’in kendi takımına geçtiğine büyük bir şok yaşamıştı. Beyaz’a göndermesini yaptıktan hemen sonra Ebru Gündeş’i seçen Demet Özdemir seyircilerin şok olmasına neden oldu.