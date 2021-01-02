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- 02 Oca 2021 - 21:53 G: 02 Oca 2021 - 22:00

Masterchef Barbaros Serhat’ı Resmen Hırpaladı! İlk Tur Sonrası Serhat Saçmaladı! Barbaros Rakibini Alt Etti, Kupanın Sahibi Belli Oldu!

Ekranların ve dünyanın en zorlu yemek yarışması olarak bilinen Masterchef Türkiye’de büyük final heyecanı resmen yaşanıyor. Elemelerin ardından ekranlara gelen yarışmanın son ikiye kalan isimler ise Barbaros ve Serhat kıyasıya bir rekabet veriyor. İzleyenleri büyük bir heyecana sürükleyen yarışmada ise resmen Pazar akşamı finalin sahibi belli olacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dünyanın en zorlu yarışmalarından olan ve ülkemizde izlenmek için resmen gününü bekleyen seyirciler final heyecanını yarışmakta olan seyirciler ile birlikte yaşıyor. İzlenme rekorlarına kırarak her yeni bölümünde farklı bir heyecan yaşatan yarışmada yaşanan olaylar seyirciyi ekranlara kilitliyor.

Ekranlarda yayında olan ve izlenme rekoru kıran yarışmada ilk tur resmen sona erdi ve 5 turun sonunda kazanan belli olacak. Cumartesi gününe özel olarak 3 etap oynanan yarışmanın ilk turunda yarışmaya ilk katıldığındaki yemeklerini yapmaları istendi. Bu turun sonunda ise kazanan isim 25 puanla birinci oldu.

02 Oca 2021 - 21:53 Ankara- Yaşam

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