Masterchef Barbaros Serhat’ı Resmen Hırpaladı! İlk Tur Sonrası Serhat Saçmaladı! Barbaros Rakibini Alt Etti, Kupanın Sahibi Belli Oldu!

Dünyanın en zorlu yarışmalarından olan ve ülkemizde izlenmek için resmen gününü bekleyen seyirciler final heyecanını yarışmakta olan seyirciler ile birlikte yaşıyor. İzlenme rekorlarına kırarak her yeni bölümünde farklı bir heyecan yaşatan yarışmada yaşanan olaylar seyirciyi ekranlara kilitliyor.

Ekranlarda yayında olan ve izlenme rekoru kıran yarışmada ilk tur resmen sona erdi ve 5 turun sonunda kazanan belli olacak. Cumartesi gününe özel olarak 3 etap oynanan yarışmanın ilk turunda yarışmaya ilk katıldığındaki yemeklerini yapmaları istendi. Bu turun sonunda ise kazanan isim 25 puanla birinci oldu.