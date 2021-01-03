Tütünün Sağlığa Zararları Nelerdir? Tütün İçmekle Normal Sigara Arasında Fark Var mı? Günümüzde, dünyanın her yerinde maalesef tütün çeşitli şekillerde kullanılıyor. Tütünün, işlenmiş hallerde tüketilmesinin birçok zararı olduğu bilinmesine rağmen, hala kullanılmaya devam ediyor. Çünkü tütünün en tehlikeli yanının, bağımlılık olduğu biliniyor.

Tütünün ilk olarak insana verdiği zarar bağımlılıktır. Günümüzde birçok şey için kulağımıza çalınan “bağımlılık” kelimesi, artık maalesef taşıdığı anlamı kaybetmeye başladı. Aslında bu kelimenin üzerine biraz düşünüldüğünde, ne demek istediği çok açık ve ürkütücü şekilde ortaya çıkıyor. Tütün ve tütün mamullerinin bilinen ilk zararı, bağımlılık yapıyor olmalarıdır.

Sigaranın İlk ve En Büyük Zararı Bağımlılık Yapmasıdır

Bir insanın bir maddeye bağımlı olması, onun hayatını idame ettirme hususunda karşısına birçok engel çıkarır. Bu noktada insanların, öncelikli olarak özellikle sigara gibi tütün mamullerine yeni başladığı dönemlerde, bu alışkanlıktan vazgeçmesi gerekir. Maalesef ülkemizde kişi başına tüketilen tütün ürünü miktarları çok çok fazla boyutlara ulaştı ve tablonun daha da ürkütücü boyutu, sigara içme yaşının çok küçük seviyelere inmiş olması olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bu durum, yeni dönemde de ortaya çıkmadı. Birçok sigara v tütün ürünü tüketen insan, bu alışkanlığı çok küçük yaşlarda edinmeye başlamış.

Günümüzde reşit olma, yani yetişkin bir birey olma yaşı resmi olarak 18 olarak kabul ediliyorken, tütün mamulleri ve sigara gibi ürünlerin kullanım yaşının ilkokul seviyelerine kadar düştüğünü görmek hayli korkutucu bir tablo ortaya koyuyor. Zira o yaşlarda edilen bir alışkanlığın terk edilmesi, daha ileri yıllarda edilen alışkanlıkların terk edilmesine göre daha zor fakat imkansız değil. Bu durum sadece tütün mamulleri için geçerli değil, herhangi bir maddeye sonradan bağımlılık kazanmak, insanı oldukça zor durumlara düşürür. Bu bağımlılık oyun olabilir, kola olabilir, kahve olabilir, uyku olabilir… Her ne olursa olsun bir şeye bağımlı olmak, o olmadan yaşayamamak derecesinde insanın hayatını zorlayıcı bir noktaya getirir. Bu yüzden yüksek derecede bağımlılık yaptığı bilinen tütün mamullerinin en zararlı yanı, devamında birçok zararı da getireceği için bağımlılık yapıyor olmasıdır.

Sanılanın Aksine Tütün Daha Zararlıdır

Öte yandan tütün mamullerinin, sağlığa ciddi derecede ve çok ciddi oranda zararları vardır. İçerdiği kimyasallar ve içerikler nedeni ile tütün mamulleri, insan sağlığına büyük zararlar verir. Hatta öyle ki bu yüzden sigara reklamlarının yapılması yasaktır ve bu yüzden sigara paketlerinin üzerinde uyarı yazıları ve uyarı fotoğraflarının bulunması zorunludur.

Sigara içerdiği kimyasallar nedeni ile daha zararlı gibi düşünülür ancak yapılan birçok çalışma tütünün daha zararlı olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü tütünlerin işlenmediği düşünülse de tütünler de belli işlemlerden geçmektedir ve sanılanın aksine sigaradan daha zararlıdır. Fakat bu durum sigara içenleri rahatlatmamalıdır. Çünkü sigara yüzünden her gün milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Sadece sigara paketleri biraz dikkatle incelendiğinde bile sigaranın ne kadar zararlı olduğu görülecektir.

Sigara en çok hangi organı etkiler?

Tütün mamulleri; kansere neden olur, ciğerlerin kararmasına ve nefes hastalıklarına sebep olur, kalp krizini tetikler, erken yaşta ölüme sebep olur, cilde büyük zararlar verir, dişleri sarartır, cinsel hayatı kötü etkiler, erkeklerde spermleri öldürür, kadınlarda doğurganlığı azaltır, damar tıkanıklığına yol açar ve bu sebeple de vücudun bazı uzuvlarının kesilmesi gerekebilir.