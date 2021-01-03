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- 03 Oca 2021 - 09:32 G: 03 Oca 2021 - 09:46

ASKİ Ankara Su Kesintileri 3 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri…

Son zamanlarda Ankara ilinde yapılan bakım ve arıza çalışmalarıyla beraber sular sık sık kesilmeye başladı. Bununla beraber vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. En önemli yaşam kaynaklarından birisi olan su, kesintiye uğradığı zaman vatandaşları büyük bir tedirginliğin içerisine sürüklüyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, “3 Ocak 2021 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt arıyor…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ASKİ Ankara su kesintileri: 3 Ocak 2021 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Ankara ilinde meydana gelen su kesintileri, orada yaşayan vatandaşların zor bir durumun içerisine girmesine neden oldu. Bununla beraber suların ne zaman geleceği hakkında bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında, “3 Ocak 2021 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusuna cevap aramaya başladı.

Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde zaman zaman yapılan su arıza çalışmaları, suların gitmesine neden oldu. Milyonlarca vatandaş bu konu hakkında önceden bilgi sahibi olmak isteyerek, tedbirlerini almak istedi. Bununla beraber Ankara’da suların ne zaman, saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Sorunların giderilmesi için yapılmak zorunda olan bu çalışmalar, vatandaşların kısa bir süre sularının gitmesine neden oldu.

03 Oca 2021 - 09:32 Ankara- Yaşam

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