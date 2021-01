10.000 TL Gaming Notebook Önerisi 2021

Karantinalar ile birlikte evlerine kapanan binlerce insan, yeni hobilere yöneldi ya da hobilerini geliştirmek adına büyük çabalar harcamaya başladı. Bununla birlikte, birçok kişinin yöneldiği ya da vakit geçirmeyi yoğunlaştırdığı alan, bilgisayarlar oldu. Birçok kişi bu dönemde resim yapmaya, müziğe, yemek yapmaya yönelirken, birçok kişi de bilgisayarda vakit geçirmeye başladı. Bununla birlikte bilgisayar alanında en çok yoğunluk yaşanan alan da bilgisayar oyunları olarak karşımıza çıktı. Birçok kişi bu dönemlerde bilgisayar oyunlarına yönelerek, karantina günlerinde eğlenceli vakit geçirmeyi hedefledi. Bilgisayar oyunları aslında yeni dönemde karşımıza çıkan bir alan değil ve uzun yıllardır var olan ve gelişimi ile yaygınlaşmasını da yıllardır artıran bir alan. Eskiden bu alana olan bakış açısı biraz farklıydı ve insanlar bilgisayar oyunlarına, olumsuz bir gözle bakıyordu. Fakat bu sektörün gelişmesi ile birlikte popülaritesi de arttı ve bu alana olan bakış açısı da değişmeye başladı. Bununla birlikte haliyle bilgisayar oyunlarında kullanılan donanımlar da en çok araştırılan konular arasına girdi. Özellikle gençlerin katılım sağladığı bu alanda, internette en çok aranan konulardan bir tanesi de gaming notebooklar oldu.

Gaming Notebooklara İlgi Büyüyor

Gaming notebook, oyun oynamak için tasarlanmış olan ve yüksek performans sağlayan bilgisayar çeşitleridir. Genelde oyun oynamak isteyenler önceliğini masaüstü bilgisayarlardan yana kullanır çünkü masaüstü bilgisayarlar, oyun oynamak için daha uygun görülür. Ayrıca masaüstü bilgisayarlarda, kullanıcıların kendisi de sistemi toplayıp bir araya getirerek, kendisi için uygun gördüğü donanım parçalarını seçer. Fakat bu iş biraz daha zahmetlidir. Zira her parça için ayrı ayrı araştırma gerektirir ve her kalem için ayrı bir masraf yapılır. Ardından yapılan masraf ve harcanan emekler sonrasında, masaüstü bilgisayar toplanarak oluşturulur. Masaüstü bilgisayarlar birçok kişi tarafından tercih edilir ancak özellikle bir yerden bir yere taşınamıyor ya da çok zor taşınıyor oluşu sebebi ile insanların ilk tercihi olmayabiliyor. Bu bağlamda da insanlar gaming notebooklara yöneliyor. Bu doğrultuda birçok marka, insanlara 10 bin TL’ye kadar çeşitli ürünler sunuyor.

Fiyatı 10 Bin TL’ye Kadar Olan Bazı Gaming Notebooklar

Oyun sektörünün gelişmesi ile birlikte, bu alana olan ilgi de artınca, markalar insanların hem istediği performansta oyun oynayabilmesi için, hem de bilgisayarlarını her an her yere taşıyabilmeleri için yüksek performanslı gaming notebook modellerini piyasaya sürdü. Bu alanda da markalar arasında adeta bir rekabet ortamı oluştu ve böylece gaming notebook modellerinde ürün çeşitliliği de arttı. Bu durum da en çok gaming notebook almayı düşünen kişilere yaradı. Buna göre 8 bin TL ile 10 bin TL arasında fiyatları değişen bazı gaming notebook modelleri şöyle:

· Game Garaj Blaster 5TN 120 – 8 bin 69 TL

· HP Pavilion Gaming 15 DK1009nt – 8 bin 163 TL

· Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 – 8 bin 210 TL

· Acer Nitro 5 AN515 – 9 bin 499 TL

· HP Pavilion 15 DK1012NT – 9 bin 999 TL