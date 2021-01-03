Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ayrılan Uğur Güneş Tekrar Dönüyor! Gümbür Gümbür Sallayacak, Deprem Etkisi Yaratacak! İşte Tarih...
ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden uğur Güneş büyük bir yıkımla ayrılmıştı. Diziden ayrılacağını duyan sevenleri ise sebebini öğrenmek istemişlerdi fakat Uğur Güneş’ten herhangi bir açıklama gelmemişti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veriyordu.
Diziden acı bir vedayla ayrılan Yılmaz karakteri ise Züleyha’yla tam mutlu oldular derken ayrılmıştı. Seyircinin hevesi ise yarım kalmıştı. Birçok kişi diziden ayrıldığı için sosyal medyada “Tam buluştular dedim bu sefer ölüm ayırdı”, “O kadar bölümü tam buluştular deyince Yılmaz ölsün diye mi izledim” gibi paylaşımlar yapmışlardı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan hemen sonra yeni dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Uğur Güneş’in yeni projesi ise büyük bir merak uyandırdı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılması ise sosyal medyada büyük bir gündem haline gelmişti. İzleyenler diziden ayrılıp farklı bir diziye geçtiğini duyunca yeni dizisiyle ekranları kasıp kavuracağı iddia edildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.