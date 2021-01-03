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- 03 Oca 2021 - 15:26 G: 03 Oca 2021 - 15:57

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ayrılan Uğur Güneş Tekrar Dönüyor! Gümbür Gümbür Sallayacak, Deprem Etkisi Yaratacak! İşte Tarih...

ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden uğur Güneş büyük bir yıkımla ayrılmıştı. Diziden ayrılacağını duyan sevenleri ise sebebini öğrenmek istemişlerdi fakat Uğur Güneş’ten herhangi bir açıklama gelmemişti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veriyordu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diziden acı bir vedayla ayrılan Yılmaz karakteri ise Züleyha’yla tam mutlu oldular derken ayrılmıştı. Seyircinin hevesi ise yarım kalmıştı. Birçok kişi diziden ayrıldığı için sosyal medyada “Tam buluştular dedim bu sefer ölüm ayırdı”, “O kadar bölümü tam buluştular deyince Yılmaz ölsün diye mi izledim” gibi paylaşımlar yapmışlardı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan hemen sonra yeni dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Uğur Güneş’in yeni projesi ise büyük bir merak uyandırdı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılması ise sosyal medyada büyük bir gündem haline gelmişti. İzleyenler diziden ayrılıp farklı bir diziye geçtiğini duyunca yeni dizisiyle ekranları kasıp kavuracağı iddia edildi.

03 Oca 2021 - 15:26 Ankara- Yaşam

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