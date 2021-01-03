50.000 TL Sermayeyle Ne İş Yapılır? 50.000 TL ile Yapılacak İşler

Salgın dönemi ile birlikte birçok vatandaş, getirilen yasaklar ve kısıtlama uygulamaları sonrasında maalesef işinden oldu ve Türkiye’de hali hazırda oldukça fazla olan işsiz kişi sayısında oldukça büyük oranda artışlar yaşandı. Bununla birlikte insanlar da yeni işler aramaya başladı. Ancak salgın neredeyse her sektörü kötü anlamda etkiledi ve birçok işletme ve işyeri bu konuda kapılarını iş arayan vatandaşlara kapattı. İş arayan kişiler de bununla birlikte iş aramaktansa, kendi işini kurmayı kafaya koydu. Birçok kişi elinde bulundurduğu birikimleri nasıl değerlendireceğini düşünerek, hangi sektörde iş kurmanın daha mantıklı olduğunu araştırmaya başladı. Elindeki birikimleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bir iş kurarak geleceğe yatırım yapmak ve bu işten kazanç sağlamak istiyor.

İş arayan binlerce insanın karşısına, artık çok zorlu şartlar çıkıyor. Geçmiş dönemlerde aranan donanımlardan çok daha fazlası artık günümüzdeki işe alımlarda aranıyor ve bu da iş arayan adayları, fazlasıyla zorluyor. Birçok adaydan, olabilecek en fazla donanımın karşılanması beklenirken, üstüne bir de önerilen maaşların az olması, haliyle adayların başka alanlara yönelmesine sebep oluyor. Bu kapsamda kredi çekme imkanı bulunanlar, elinde bir birikimi bulunan ya da bu birikimi elde etme imkanı bulunan vatandaşlar, bu birikimlerle nasıl bir iş kurabileceğinin yollarını arıyor.

50 Bin TL İle Hangi İşler Yapılabilir?

Bu kapsamda birçok vatandaşın en çok merak ettiği konu da 50 bin TL sermaye nasıl bir iş kurulabileceği olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre bu miktarda birikimle birçok iş yapılabilir. 50 bin TL sermaye ile yapılabilecek bazı işlere şöyle örnek verilebilir:

· Seyyar satıcılık

· Ticaret

· Franchising

· AVM’de büfe standı açmak

· Bebek fotoğrafçılığı yapmak

Bir dükkan kiralayarak, bu birikim ile alınacak olan ucuz ürünlerin satışı gerçekleştirilebilir. Buradaki ürün seçiminde, pahalı ürünlerin seçilmemesi, ürünlerin daha hızlı satılması konusunda avantaj sağlarken, bir yandan da ürün çeşitliliği konusunda avantaj sağlar. Öte yandan, ilk aşamada bir dükkan açmadan da ticaret yapmak mümkündür. Zira internette de bunun birçok örneği bulunuyor. Sosyal medya hesapları kullanılarak dahi ticaret yapılabilir. Ayrıca gerekli yasal belgeler sağlandıktan sonra, seyyar satıcılık işinden de oldukça fazla kazançlar sağlanabilir. Bu alanda da ürün seçimi kişinin isteği şekilde çeşitlilik gösterebilir. Öte yandan bir dükkanda masa alanı ihtiyacı oluştuğu için, AVM’lerde stant büfeler açarak bu alanlardan ve haliyle dükkan kiralarından tasarruf elde edilebilir. Bebek – doğum fotoğrafçılığı da son dönemlerde fazlasıyla yaygınlaşan ve ciddi oranda kazanç getiren sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun içinse bu birikimle iyi bir ekipman alınabilir ve iyi bir reklam çalışması ile işe başlanabilir. Bir diğer yandan franchising alarak markaların reklamlarından faydalanmak da oldukça ciddi oranlarda kazanç getirebilir.