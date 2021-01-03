BÜYÜKŞEHİR KADIN LOKALLERİNDEN SIMSICAK BİR DESTEK

Ankara büyükşehir belediyesi soğuk kış günlerinde sımsıcak bir destek projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere yeni yıl hediyeleri dağıtacak. Sosyal hizmetler daire başkanlığı kadın ve aile şube müdürlüğüne bağlı kadın lokalleri üyeleri el emeği göz nuruyla ördükleri atkı bere şal ve örgü oyuncakları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Toplumsal dayanışma örneklerine imza atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi yeni yılda ihtiyaç sahibi aileler için küçük sürpriz hediyeler hazırladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü de bu kapsamda pandemi dönemini evlerinde geçirmek zorunda kalan Kadın Lokalleri üyeleriyle birlikte kalpleri ısıtan bir proje başlattı.

KADIN LOKALLERİ ÜYELERE 2 BİN 100 PAKET YÜN VE ŞİŞ DAĞITILDI

Soğuk kış günlerinde sımsıcak bir destek projesi adıyla Başkent genelinde 21 noktada hizmet veren Kadın Lokalleri üyeleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kendi elleriyle ördüğü kıyafet ve oyuncaklar hazırladı.

Kadın Lokalleri üyelerine 2 bin 100 paket yün ve şiş dağıttıklarını sosyal sorumluluk projelerine kadın emeğini katarak ihtiyaç sahibi aileleri sürpriz hediyelerle sevindirmek istediklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman şöyle konuştu:

''Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında kadın lokalleri üyelerine yün ve şiş dağıttık. Pandemi nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan üyeler gönüllü olarak atkı bere şal ve oyuncak gibi ürünler ördüler. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda yardımının yanında yeni yıl hediyesi olarak bu örgüleri hediye ediyoruz. Üyelerimiz de bu projede yer almaktan mutluluk duydular. Bu örgüleri büyük bir sevinçle ördüler. Emeği geçen kadın lokalleri üyelerimize bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.'' dedi.