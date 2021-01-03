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- 03 Oca 2021 - 16:17 G: 03 Oca 2021 - 16:24

Ramo Dizisinin Boz’u Görkem Sevindik Geri Dönüyor! Show TV’nin Kırmızı Kamyon Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Sizi Şaşırtacak…

Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren Görkem Sevindik ’in diziden ayrılması, hayran kitlesini büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda Show TV’de yeni bir dizinin yayınlanacağı belirtilmişti. Dizinin kadrosunda yer alacak olan Görkem Sevindik ise bu projeyle beraber hayran kitlesine müjdeli haberi verdi. Kırmızı Kamyon dizisinin konusu ve oyuncuları ise herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Birçok dizide hayat verdiği karakterle beraber adını televizyon dünyasına kazıyan Görkem Sevindik, Kırmızı Kamyon projesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Kamyon dizisinin hazırlıklarına son hızıyla devam ettiği belirtilirken, dizinin konusunu ve oyuncularını merak eden kişiler, arama motorlarında, “Kırmızı Kamyon dizisinin konusu ne? Kırmızı Kamyon dizisinde hangi oyuncular var?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Türkiye’de bir ilke imza atan ve 10. Ev yapımcılığının üstlendiği Kırmızı Kamyon dizisinin yayın hayatına geçmesi, izleyici kitlesi tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Dizinin kadrosunda yer alacak oyuncuların kimler olduğu ise son zamanlarda araştırılan konular arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Kırmızı Kamyon dizisinin konusu, şimdiden herkesi büyük bir heyecanın içerisine sürükledi. Peki, Kırmızı Kamyon dizisinin konusu ne? Kırmızı Kamyon dizisinde hangi oyuncular oynayacak?

03 Oca 2021 - 16:17 Ankara- Gündem

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