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- 03 Oca 2021 - 16:53 G: 03 Oca 2021 - 17:19

Sefirin Kızı Dizisi Final Yapıyor! Reytingler Resmen Çakıldı! Kimse Diziyi İzlemek İstemeyince Dizi Final Kararı Aldı!

Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı, ilk yayın hayatından bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Son derece başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosunda, Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Tülin Yazkan ve Esra Kızıldoğan gibi birçok oyuncu yer alıyor. Bununla beraber dizinin düşen reytingleri tüm dengeyi alt üst etti. Sefirin Kızı final mi yapacak?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Pazartesi günlerinin en başarılı yapımları arasında yer alan Sefirin Kızı, çarpıcı hikayesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sancar ve Nare’nin destansı aşkını konu edinen Sefirin Kızı, yayınlanan son bölümleriyle beraber istediği reytingleri elde edemedi. Reytinglerin düşmesiyle beraber büyük bir üzüntü yaşayan izleyici kitlesi, Sefirin Kızı’nın final yapacağını düşünmeye başladı. Son zamanlarda bu konunun sık sık gündeme gelmesi, herkesi meraklandırdı.

Sefirin Kızı 34. bölümünün yayınlanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bununla beraber dizide yaşanan gelişmeler, izleyici kitlesini eskisi kadar heyecanlandırmadığı dile getirildi. Dizinin final yapıp yapmayacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Dizinin seyircisi konu hakkında sosyal medyada birçok araştırma yaparak, “Sefirin Kızı final mi yapıyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

03 Oca 2021 - 16:53 Ankara- Yaşam

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