Sefirin Kızı Dizisinin Reytingleri Düştü! Sefirin Kızı Hayranlarını Üzüp Final mi Yapacak?

Pazartesi günlerinin en başarılı yapımları arasında yer alan Sefirin Kızı, çarpıcı hikayesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sancar ve Nare’nin destansı aşkını konu edinen Sefirin Kızı, yayınlanan son bölümleriyle beraber istediği reytingleri elde edemedi. Reytinglerin düşmesiyle beraber büyük bir üzüntü yaşayan izleyici kitlesi, Sefirin Kızı’nın final yapacağını düşünmeye başladı. Son zamanlarda bu konunun sık sık gündeme gelmesi, herkesi meraklandırdı.

Sefirin Kızı 34. bölümünün yayınlanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bununla beraber dizide yaşanan gelişmeler, izleyici kitlesini eskisi kadar heyecanlandırmadığı dile getirildi. Dizinin final yapıp yapmayacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Dizinin seyircisi konu hakkında sosyal medyada birçok araştırma yaparak, “Sefirin Kızı final mi yapıyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı.