Esra Erol Evlendirme Programına Tekrar Başladı! Avukat Hülya Hüngür Hüngür Ağladı! “Kadın Zorla Mı Evlendirildi?”
ATV ekranlarının en başarılı yapımlarından birisi olan Esra Erol, bugüne kadar aydınlattığı olaylarla beraber tüm dikkatleri üzerine çekerek, izleyici kitlesinin gönüllerini fetih etmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’un yayınlanana yeni bölümünde ortaya çıkan olay akıllara, “Esra Erol evlendirme programına yeniden mi başladı?” sorusunu getirdi. Stüdyoda yaşanan o anlar, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.
Esra Erol’un yayınlanan son bölümünde Erdi ve Ayfer olayında yeni bir gelişme ortaya çıktı. 18 yaşındaki Yeşim, çocuğunu kaçırdığı iddiası ile imam nikahlı eşinin çocuğunu geri getirmesini istedi. Eşi Erdi Harmancı ile 15 yaşında tanışan Yeşim, hayatını mahvettiğini dile getirmişti. Oğlu Yakup Erdi Harmancı’yı eşinden almak isteyen Yeşim, izleyici kitlesinin duygusal anlar yaşamasına neden olmuştu. Bunun yanı sıra Erdi’nin annesinin canlı yayına bağlanmasının ardından, Erdi’nin Ayfer adında başka bir kadınla imam nikahı olduğunu öğrenen Esra Erol büyük bir şok yaşadı.
Esra Erol’da gündeme gelen Erdi ve Ayfer hakkında yaşanan olayların ardından yeni bir gelişme meydana geldi. Uzun süredir gündemden düşmeyen ve Erdi ile dini nikahlı olan Ayfer’e Esra Erol’da güzel bir sürpriz yapıldı. Bununla beraber izleyici kitlesi gözyaşlarına hakim olamadı. 10 yıldır beraber olduğu ve teyzesinin kızı olan Ayfer’le nikahsız bir evlilik yaşayan Erdi, canlı yayına Ayfer’in gelmesiyle beraber büyük bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin yanı sıra Ayfer’e yapılan sürpriz akıllara, “Esra Erol yeniden evlilik programı mı yapıyor?” sorusunu getirdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.