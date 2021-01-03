Kırmızı Oda Dizisinden O Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Diziden Ayrılacağını Açıklayan Doktor Herkesi Şoka Uğrattı!

Son zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda’nın oyuncu kadrosunda zaman zaman dahil olan konuk oyuncuların yanı sıra, Binnur Kaya, Meriç Aral, Tülin Özen ve Burak Sevinç gibi ünlü isimler yer alıyor. Bununla beraber Kırmızı Oda’nın yayınlanan son bölümünde o başrol oyuncusunun diziye veda edecek olma ihtimali, tüm dengeleri alt üst etti. Klinikten ayrılmak istediğini dile getiren doktor, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, başarılı oyunculara kadrosunda yer vererek, son derece çarpıcı hikayelere hayat verdi. Son derece kritik bir durumu olan o doktor, aldığı kararını Doktor Hanım’la paylaşarak diziyi çok farklı bir boyuta taşıdı. Herkes doktorun neden böyle bir karar verdiğini düşünmeye başladı.