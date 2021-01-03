Kırmızı Oda Dizisinden O Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Diziden Ayrılacağını Açıklayan Doktor Herkesi Şoka Uğrattı!
TV8 ekranlarının başarıları yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan olaylar, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. O ismin olayı duymasıyla beraber ayrılmak istemesi, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Son zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda’nın oyuncu kadrosunda zaman zaman dahil olan konuk oyuncuların yanı sıra, Binnur Kaya, Meriç Aral, Tülin Özen ve Burak Sevinç gibi ünlü isimler yer alıyor. Bununla beraber Kırmızı Oda’nın yayınlanan son bölümünde o başrol oyuncusunun diziye veda edecek olma ihtimali, tüm dengeleri alt üst etti. Klinikten ayrılmak istediğini dile getiren doktor, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, başarılı oyunculara kadrosunda yer vererek, son derece çarpıcı hikayelere hayat verdi. Son derece kritik bir durumu olan o doktor, aldığı kararını Doktor Hanım’la paylaşarak diziyi çok farklı bir boyuta taşıdı. Herkes doktorun neden böyle bir karar verdiğini düşünmeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.