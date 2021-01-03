Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Oca 2021 - 19:29 G: 03 Oca 2021 - 19:40

Kırmızı Oda Dizisinden O Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Diziden Ayrılacağını Açıklayan Doktor Herkesi Şoka Uğrattı!

TV8 ekranlarının başarıları yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan olaylar, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. O ismin olayı duymasıyla beraber ayrılmak istemesi, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda’nın oyuncu kadrosunda zaman zaman dahil olan konuk oyuncuların yanı sıra, Binnur Kaya, Meriç Aral, Tülin Özen ve Burak Sevinç gibi ünlü isimler yer alıyor. Bununla beraber Kırmızı Oda’nın yayınlanan son bölümünde o başrol oyuncusunun diziye veda edecek olma ihtimali, tüm dengeleri alt üst etti. Klinikten ayrılmak istediğini dile getiren doktor, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, başarılı oyunculara kadrosunda yer vererek, son derece çarpıcı hikayelere hayat verdi. Son derece kritik bir durumu olan o doktor, aldığı kararını Doktor Hanım’la paylaşarak diziyi çok farklı bir boyuta taşıdı. Herkes doktorun neden böyle bir karar verdiğini düşünmeye başladı.

03 Oca 2021 - 19:29 Ankara- Yaşam

# KIRMIZI ODA DİZİSİ TV8 İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Dizisinden O İsimler Ayrıldı! Binnur Kaya’nın Veda Mesajı Yürekleri Burktu! Bakın Ne Dedi… mask
Kırmızı Oda Dizisinden O İsimler Ayrıldı! Binnur Kaya’nın Veda Mesajı Yürekleri Burktu! Bakın Ne Dedi…
Kırmızı Oda İzleyenlerinin Nefesleri Tükendi! Aslıhan Gürbüz Oynamadı Adeta Yaşadı… İzleyenler Şok İçerisinde Kaldı! mask
Kırmızı Oda İzleyenlerinin Nefesleri Tükendi! Aslıhan Gürbüz Oynamadı Adeta Yaşadı… İzleyenler Şok İçerisinde Kaldı!
Kırmızı Oda Dizisinde Kumru’nun Hikayesi Herkesi Çok Şaşırttı! Taciz Kurbanı Olduğu Ortaya Çıktı! İlki Felaketti, İkincisi Sevdiği Adam Tarafından.. mask
Kırmızı Oda Dizisinde Kumru’nun Hikayesi Herkesi Çok Şaşırttı! Taciz Kurbanı Olduğu Ortaya Çıktı! İlki Felaketti, İkincisi Sevdiği Adam Tarafından..
Kırmızı Oda'da Kabus Dolu Anlar! Boncuk ve Eşinin O Anları, Tüm İzleyenlerin Psikolojisini Bozdu! Devamında Olanlar ise Herkesi Gözyaşına Boğdu.. mask
Kırmızı Oda'da Kabus Dolu Anlar! Boncuk ve Eşinin O Anları, Tüm İzleyenlerin Psikolojisini Bozdu! Devamında Olanlar ise Herkesi Gözyaşına Boğdu..
Kırmızı Oda Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 25 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 25 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 18 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 18 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi Yaktı Yıktı! Görenler Şok İçinde Kaldı... Meğer Boncuk… mask
Kırmızı Oda Dizisi Yaktı Yıktı! Görenler Şok İçinde Kaldı... Meğer Boncuk…
Kırmızı Oda Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Youtube İzle!
Kırmızı Oda’da Büyük Deprem! O Oyuncu da Ayrıldı… Yaprak Dökümü Başladı! “Kırmızı Oda Yayından Kaldırılıyor” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! İddialar Gerçek mi? mask
Kırmızı Oda’da Büyük Deprem! O Oyuncu da Ayrıldı… Yaprak Dökümü Başladı! “Kırmızı Oda Yayından Kaldırılıyor” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! İddialar Gerçek mi?
Kırmızı Oda Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ramo Dizisinin Boz’u Görkem Sevindik Geri Dönüyor! Show TV’nin Kırmızı Kamyon Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Sizi Şaşırtacak… mask
Ramo Dizisinin Boz’u Görkem Sevindik Geri Dönüyor! Show TV’nin Kırmızı Kamyon Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Sizi Şaşırtacak…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ayrılan Uğur Güneş Tekrar Dönüyor! Gümbür Gümbür Sallayacak, Deprem Etkisi Yaratacak! İşte Tarih... mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ayrılan Uğur Güneş Tekrar Dönüyor! Gümbür Gümbür Sallayacak, Deprem Etkisi Yaratacak! İşte Tarih...
Sen Çal Kapımı Dizisinde Aşk Bitti! Artık Eda Prens Seymen ile Birlikte! Serkan Çıldırıyor.. mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Aşk Bitti! Artık Eda Prens Seymen ile Birlikte! Serkan Çıldırıyor..
Tamer Karadağlı Resmen Savaşçı Dizisinin Tarihini Verdi! O Tarihte Ekranlarda Olacaklar, Tüm Dizileri Silip Atacaklar! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Tamer Karadağlı Resmen Savaşçı Dizisinin Tarihini Verdi! O Tarihte Ekranlarda Olacaklar, Tüm Dizileri Silip Atacaklar! Gümbür Gümbür Geliyor…
Ağır Romantik Filmi İlk Kez Show Tv Full İzle! Ağır Romantik Filmin Konusu Nedir? Ağır Romantik Oyuncuları Kimlerdir? mask
Ağır Romantik Filmi İlk Kez Show Tv Full İzle! Ağır Romantik Filmin Konusu Nedir? Ağır Romantik Oyuncuları Kimlerdir?
O Ses Türkiye’de Beyaz Kıpkırmızı Oldu! Demet Özdemir Göndermesini Yaptı, “Çaresi Yok” Diyen Beyaz’a Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
O Ses Türkiye’de Beyaz Kıpkırmızı Oldu! Demet Özdemir Göndermesini Yaptı, “Çaresi Yok” Diyen Beyaz’a Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Kurtlar Vadisinin Güllüsü Açıklamasını Yaptı! Dizi Resmen Başlıyor! İşte Kadro ve Tarihi... mask
Kurtlar Vadisinin Güllüsü Açıklamasını Yaptı! Dizi Resmen Başlıyor! İşte Kadro ve Tarihi...
Kırmızı Oda Dizisinden O İsimler Ayrıldı! Binnur Kaya’nın Veda Mesajı Yürekleri Burktu! Bakın Ne Dedi… mask
Kırmızı Oda Dizisinden O İsimler Ayrıldı! Binnur Kaya’nın Veda Mesajı Yürekleri Burktu! Bakın Ne Dedi…
Exxen 7 Gün Ücretsiz Nasıl İzlenir? Telefona Nasıl İndirilir Aylık Ücret Ne Kadar Kaç TL? mask
Exxen 7 Gün Ücretsiz Nasıl İzlenir? Telefona Nasıl İndirilir Aylık Ücret Ne Kadar Kaç TL?
Sen Çal Kapımı Dizisinde Serkan Diziden Ayrılacak Mı? Dizinin Kaderi Tamamen Değişti, Engel Üzerine Engel Aldılar! Şimdi Ne Olacak? mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Serkan Diziden Ayrılacak Mı? Dizinin Kaderi Tamamen Değişti, Engel Üzerine Engel Aldılar! Şimdi Ne Olacak?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol Evlendirme Programına Tekrar Başladı! Avukat Hülya Hüngür Hüngür Ağladı! “Kadın Zorla Mı Evlendirildi?” mask
Esra Erol Evlendirme Programına Tekrar Başladı! Avukat Hülya Hüngür Hüngür Ağladı! “Kadın Zorla Mı Evlendirildi?”
Sefirin Kızı Dizisi Final Yapıyor! Reytingler Resmen Çakıldı! Kimse Diziyi İzlemek İstemeyince Dizi Final Kararı Aldı! mask
Sefirin Kızı Dizisi Final Yapıyor! Reytingler Resmen Çakıldı! Kimse Diziyi İzlemek İstemeyince Dizi Final Kararı Aldı!
Ramo Dizisinin Boz’u Görkem Sevindik Geri Dönüyor! Show TV’nin Kırmızı Kamyon Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Sizi Şaşırtacak… mask
Ramo Dizisinin Boz’u Görkem Sevindik Geri Dönüyor! Show TV’nin Kırmızı Kamyon Dizisinin Konusu ve Oyuncuları Sizi Şaşırtacak…
Ankara Büyükşehir kadın lokallerinden sımsıcak bir destek mask
Ankara Büyükşehir kadın lokallerinden sımsıcak bir destek
Elektrik Aboneliği Açtırma Ücreti 2021 – Nasıl Açılır? mask
Elektrik Aboneliği Açtırma Ücreti 2021 – Nasıl Açılır?
Doğalgaz Aboneliği Açtırma Ücreti 2021 – Nasıl Açılır? mask
Doğalgaz Aboneliği Açtırma Ücreti 2021 – Nasıl Açılır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL