Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Oca 2021 - 11:41 G: 04 Oca 2021 - 12:00

Acun Ilıcalı'dan Şok Açıklama! Kızı İçin Yaptığı Şey Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Sırf Kızı Hayran Diye...

Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Acun Ilıcalı, magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Uzun yıllar önce kızı için yaptığı şey sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce kişi Acun Ilıcalı’nın kızı için yaptığı şeyi merak etmeye başladı. Habere hakim olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sırf kızı hayran diye o ismi ilk konuğu yapması, tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi konu hakkında sosyal medya da paylaşımlarda bulundu…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tüm dünyanın bilinen isimleri arasında yer alan Acun Ilıcalı, Türkiye’nin ilk dijital platformu olan Exxen’i açmasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Zaman zaman kızları için yaptığı şeylerle gündeme gelen Acun Ilıcalı, uzun yıllar önce kızının sırf o isme hayran olması üzerine, sunduğu programın ilk konuğu olarak o ismi davet etmişti. Bu durum ise izleyici kitlesini büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti.

Sosyal medyanın en gözde isimleri arasında yer alan Acun Ilıcalı, başarılı kariyer hayatıyla beraber tüm ilgileri üzerinde toplamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra geçmiş yıllarda büyük kızı Banu Ilıcalı için yaptığı şey, herkesi büyük bir hayretin içerisine sürükledi. Acun Ilıcalı’nın o ismi programın ilk konuğu yapması, kızı Banu’nun o isme büyük bir hayranlık duymasından ötürü gerçekleşmişti.

04 Oca 2021 - 11:41 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seren Serengil'den Tüm Sevenlerine Açıklama! Annesi Hakkında Çıkan İddialara Yanıtını Verdi! Herkes Derin Bir Oh Çekti... mask
Seren Serengil'den Tüm Sevenlerine Açıklama! Annesi Hakkında Çıkan İddialara Yanıtını Verdi! Herkes Derin Bir Oh Çekti...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan Güzel Haber Geldi! İlişkilerine Tekrar Bir Şans Verdiler Hayranları Sevinçten Havalara Uçtu! mask
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan Güzel Haber Geldi! İlişkilerine Tekrar Bir Şans Verdiler Hayranları Sevinçten Havalara Uçtu!
Amine ve Mesut Özil Sonunda Kızlarının Yüzünü Gösterdiler! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! "Amine Mesut'u Tekrar Doğurmuş!" mask
Amine ve Mesut Özil Sonunda Kızlarının Yüzünü Gösterdiler! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! "Amine Mesut'u Tekrar Doğurmuş!"
Demet Özdemir O Ses Türkiye Yarışmasına Servetiyle Katıldı! Sadece Bilekliğinin Fiyatı 3 Milyon Lira! Kaç Asgari Ücret Parası... mask
Demet Özdemir O Ses Türkiye Yarışmasına Servetiyle Katıldı! Sadece Bilekliğinin Fiyatı 3 Milyon Lira! Kaç Asgari Ücret Parası...
Merve Boluğur'dan Herkesi Şok Edecek İtiraf! Aldatıldım, Aldattım Dedi Akıllara Murat Dalkılıç Geldi! Yoksa Merve Boluğur... mask
Merve Boluğur'dan Herkesi Şok Edecek İtiraf! Aldatıldım, Aldattım Dedi Akıllara Murat Dalkılıç Geldi! Yoksa Merve Boluğur...
Fatma Girik’ten Selda Bağcan’a Büyük Gönderme! Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Her Yer Tir Tir Titredi! “Helal Olsun!” mask
Fatma Girik’ten Selda Bağcan’a Büyük Gönderme! Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Her Yer Tir Tir Titredi! “Helal Olsun!”
Eda Taşpınar'ın Eski Sevgilisi Çağrı Atakan Survivor'a Katılıyor! Çağrı Atakan Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Eda Taşpınar'ın Eski Sevgilisi Çağrı Atakan Survivor'a Katılıyor! Çağrı Atakan Kimdir, Kaç Yaşında?
Mehmet Ali Erbil Hayranlarını Çok Üzdü! O Paylaşım Felaketi Ortaya Çıkarttı! Meğer Mehmet Ali Erbil… mask
Mehmet Ali Erbil Hayranlarını Çok Üzdü! O Paylaşım Felaketi Ortaya Çıkarttı! Meğer Mehmet Ali Erbil…
Kemal Sunal Reklam Filmiyle Gözleri Doldurdu! Sosyal Medyada Büyük Olay Oldu! Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! mask
Kemal Sunal Reklam Filmiyle Gözleri Doldurdu! Sosyal Medyada Büyük Olay Oldu! Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor!
Enes Batur Milyonluk Aracıyla Kaza Yapmıştı Şimdi Yeni Aracıyla Dudak Uçuklattı! Fiyatı Milyonlarca Kişiyi Şok Etti! Kaç Asgari Ücret Parası… mask
Enes Batur Milyonluk Aracıyla Kaza Yapmıştı Şimdi Yeni Aracıyla Dudak Uçuklattı! Fiyatı Milyonlarca Kişiyi Şok Etti! Kaç Asgari Ücret Parası…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seren Serengil'den Tüm Sevenlerine Açıklama! Annesi Hakkında Çıkan İddialara Yanıtını Verdi' Herkes Derin Bir Oh Çekti... mask
Seren Serengil'den Tüm Sevenlerine Açıklama! Annesi Hakkında Çıkan İddialara Yanıtını Verdi' Herkes Derin Bir Oh Çekti...
Pursaklar'da Yeni Yılın İlk Mesaisi Sağlıklı ve Hijyenik Ulaşım mask
Pursaklar'da Yeni Yılın İlk Mesaisi Sağlıklı ve Hijyenik Ulaşım
Başkan Yaşar 2021'in ilk toplantısını yaptı mask
Başkan Yaşar 2021'in ilk toplantısını yaptı
Acun Ilıcalı'dan Şok Açıklama! Kızı İçin Yaptığı Şey Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Sırf Kızı Hayran Diye... mask
Acun Ilıcalı'dan Şok Açıklama! Kızı İçin Yaptığı Şey Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Sırf Kızı Hayran Diye...
Personelden, Gölbaşı Belediye Başkanına Zam Sonrası Teşekkür… mask
Personelden, Gölbaşı Belediye Başkanına Zam Sonrası Teşekkür…
Kripto para birimleri güvenilir mi? mask
Kripto para birimleri güvenilir mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL