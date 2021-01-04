Acun Ilıcalı'dan Şok Açıklama! Kızı İçin Yaptığı Şey Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Sırf Kızı Hayran Diye...
Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Acun Ilıcalı, magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Uzun yıllar önce kızı için yaptığı şey sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce kişi Acun Ilıcalı’nın kızı için yaptığı şeyi merak etmeye başladı. Habere hakim olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sırf kızı hayran diye o ismi ilk konuğu yapması, tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi konu hakkında sosyal medya da paylaşımlarda bulundu…
Tüm dünyanın bilinen isimleri arasında yer alan Acun Ilıcalı, Türkiye’nin ilk dijital platformu olan Exxen’i açmasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Zaman zaman kızları için yaptığı şeylerle gündeme gelen Acun Ilıcalı, uzun yıllar önce kızının sırf o isme hayran olması üzerine, sunduğu programın ilk konuğu olarak o ismi davet etmişti. Bu durum ise izleyici kitlesini büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti.
Sosyal medyanın en gözde isimleri arasında yer alan Acun Ilıcalı, başarılı kariyer hayatıyla beraber tüm ilgileri üzerinde toplamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra geçmiş yıllarda büyük kızı Banu Ilıcalı için yaptığı şey, herkesi büyük bir hayretin içerisine sürükledi. Acun Ilıcalı’nın o ismi programın ilk konuğu yapması, kızı Banu’nun o isme büyük bir hayranlık duymasından ötürü gerçekleşmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.