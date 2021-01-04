Acun Ilıcalı'dan Şok Açıklama! Kızı İçin Yaptığı Şey Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Sırf Kızı Hayran Diye...

Tüm dünyanın bilinen isimleri arasında yer alan Acun Ilıcalı, Türkiye’nin ilk dijital platformu olan Exxen’i açmasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Zaman zaman kızları için yaptığı şeylerle gündeme gelen Acun Ilıcalı, uzun yıllar önce kızının sırf o isme hayran olması üzerine, sunduğu programın ilk konuğu olarak o ismi davet etmişti. Bu durum ise izleyici kitlesini büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti.

Sosyal medyanın en gözde isimleri arasında yer alan Acun Ilıcalı, başarılı kariyer hayatıyla beraber tüm ilgileri üzerinde toplamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra geçmiş yıllarda büyük kızı Banu Ilıcalı için yaptığı şey, herkesi büyük bir hayretin içerisine sürükledi. Acun Ilıcalı’nın o ismi programın ilk konuğu yapması, kızı Banu’nun o isme büyük bir hayranlık duymasından ötürü gerçekleşmişti.