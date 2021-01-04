Seren Serengil'den Tüm Sevenlerine Açıklama! Annesi Hakkında Çıkan İddialara Yanıtını Verdi! Herkes Derin Bir Oh Çekti...

Geçirdiği mide ameliyatı nedeniyle sağlık sıkıntıları yaşayan Seren Serengil, son derece riskli bir ameliyata girmek için geri sayım yapıyor. Bunun yanı sıra Seren Serengil’in annesi Nevin Serengil, kızının uzun süredir küs olduğu Gülben Ergen’in fotoğrafını beğenmesiyle beraber sosyal medya da birçok iddia ortaya atıldı. Seren Serengil, annesinin Gülben Ergen’in fotoğrafını beğenmesiyle beraber annesini takipten çıkarttığı iddia edilmişti.

Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu üstlenen Seren Serengil’in annesi ile büyük bir problem yaşadığı iddia edilmişti. Seren Serengil’in annesi Nevin Serengil, kızının uzun süredir küs olduğu Gülben Ergen’in sosyal medya hesabında paylaştığı gönderisini beğendi ortaya çıktı. Annesinin Gülben Ergen’in fotoğrafını beğenmesiyle beraber durumdan haberdar olan ünlü sunucunun, Nevin Serengil’i takipten çıkarttığı iddia edilmişti. Konu hakkında Seren Serengil’den açıklama geldi.