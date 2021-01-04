Seren Serengil'den Tüm Sevenlerine Açıklama! Annesi Hakkında Çıkan İddialara Yanıtını Verdi! Herkes Derin Bir Oh Çekti...
Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Seren Serengil, uzun süre önce geçirdiği mide ameliyatının ardından hızlı bir şekilde kilo verdiği için hastaneye kaldırılmıştı. Bununla beraber ameliyat olacağını belirten Seren Serengil hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde bir sebepten ötürü annesini takipten çıkardığı iddia edilen Seren Serengil, konu hakkında açıklamada bulundu.
Geçirdiği mide ameliyatı nedeniyle sağlık sıkıntıları yaşayan Seren Serengil, son derece riskli bir ameliyata girmek için geri sayım yapıyor. Bunun yanı sıra Seren Serengil’in annesi Nevin Serengil, kızının uzun süredir küs olduğu Gülben Ergen’in fotoğrafını beğenmesiyle beraber sosyal medya da birçok iddia ortaya atıldı. Seren Serengil, annesinin Gülben Ergen’in fotoğrafını beğenmesiyle beraber annesini takipten çıkarttığı iddia edilmişti.
Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu üstlenen Seren Serengil’in annesi ile büyük bir problem yaşadığı iddia edilmişti. Seren Serengil’in annesi Nevin Serengil, kızının uzun süredir küs olduğu Gülben Ergen’in sosyal medya hesabında paylaştığı gönderisini beğendi ortaya çıktı. Annesinin Gülben Ergen’in fotoğrafını beğenmesiyle beraber durumdan haberdar olan ünlü sunucunun, Nevin Serengil’i takipten çıkarttığı iddia edilmişti. Konu hakkında Seren Serengil’den açıklama geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.