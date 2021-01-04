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- 04 Oca 2021 - 12:23 G: 04 Oca 2021 - 12:52

Masterchef Serhat'ın Annesi Herkesi Şaşırttı! Oğluna Moral Vermek Yerine Olan Moralini De Aldı Götürdü!

TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Masterchef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde büyük final için heyecan dolu anlar yaşandı. Milyonlarca kişi ekran başında Serhat’ın mı yoksa Barbaros’un mu birinci olacağını beklemeye başladı. Programın final sahnesinde şampiyon olan Serhat’ın annesi, dile getirdiği sözlerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Serhat’ın annesinin sözleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye’nin final bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Son derece renkli anların yaşandığı final gecesinde, stüdyoda konuk olarak yarışmacıların ailesi boy gösterdi. Aileler hissettikleri şeyleri dile getirerek, yarışmacılara başarılar diledi. Bunun yanı sıra şampiyon olan Serhat’ın annesinin dile getirdiği sözler, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Konu hakkında birçok paylaşım yapıldı.

Masterchef’in yayınlanan final bölümünde heyecan doruklara yükseldi. Milyonlarca kişi şampiyon olacak olan ismin kim olduğunu merak etti. Serhat ve Barbaros arasında son derece rekabet dolu anlar yaşandı. Masterchef Türkiye’nin 2020 sezonunun şampiyonu ise yarışmacı Serhat Doğramacı oldu. Her iki yarışmacının da birbirinden başarılı mücadelesi sonucunda birinci olan Serhat’ın annesinin sergilediği cümleler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bu sözler karşısında herkes büyük bir şok yaşayarak, sosyal medya da konu hakkında yorumlarda bulundu.

04 Oca 2021 - 12:23 Ankara- Yaşam

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