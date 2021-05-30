Survivor 2021 İsmail Balaban mesleği nedir? İsmail Balaban kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne? ... Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan İsmail Balaban ismi, fenomen yarışma programı hayranlarının ilgisini çekti. Yayınlanan fragmanda iddialı açıklamaları ve vakur duruşu ile dikkat çeken sarı fırtına lakaplı İsmail Balaban hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Survivor 2021 İsmail Balaban Mesleği Nedir?

Sarı fırtına lakaplı İsmail Balaban, güreş sever bir ailede büyüyen sporcudur. Kırkpınar Başpehlivanı olan İsmail Balaban, çok sayıda başarıya sahip 0şampiyon bir yağlı güreşçidir.

Survivor 2021 İsmail Balaban Kimdir?

İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya’ya bağlı olan Elmalı’nın Akça köyünde dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olan Balaban, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde sporcudur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu mezunu olan İsmail Balaban, Trakya Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimi almıştır. 2013 yılında Kırkpınar Başpehlivanlığını alan Balaban, kariyerinde şu dereceleri elde etti:

651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3’lüğü (2012)

652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Altın Kemer (2013, finalde yenildiği rakibinin doping testi pozitif çıktı)

653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2’liği (2014)

656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonluğu (2017)

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonluğu ( 2020)

İsmail Balaban Kaç Yaşında?

İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir ve 33 yaşındadır.

Survivor 2021 İsmail Balaban Instagram Kullanıyor Mu, Adresi Ne?

İsmail Balaban Intagram’i aktif bir şekilde kullanmaktadır. Ünlü güreşçiyi takip etmek için @ismailbalaban7 kullanıcı adı ile arama yapmanız yeterlidir.