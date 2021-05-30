Survivor 2021 Batuhan mesleği nedir? Batuhan Karacakaya kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Survivor2021 Batuhan Karacakaya mesleği nedir? Batuhan Karacakaya kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?... Survivor 2021 Ünlüler Takımı tanıtımı sonrasında tanıdık bir ismin değişimi herkesi şaşırtırken, takımda yer alan yarışmacılar tek tek araştırılmaya devam ediyor. Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alan, “Aşk-ı Memnu” dizisinin küçük oyuncusu Batuhan Karacakaya, Survivor 2021’de ünlüler takımında yarışacak. Değişimi ile herkesi şaşırtan Batuhan Karacakaya ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Survivor 2021 Batuhan Karacakaya Mesleği Ne?

Survivor 2021 ile kariyerine devam edecek olan Batuhan Karacakaya, başarılı bir kariyere sahip oyuncudur. Henüz 7 yaşında iken kendisini Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığımız Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 öncesinde ise Diriliş: Ertuğrul dizisinde rol aldı.

Survivor 2021 Batuhan Karacakaya Kimdir, Kaç Yaşında?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. Aşk-ı Memnu dizisi ile tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı 23 yaşındaki yakışıklı oyuncu, uğradığı değişimle herkesi şaşırtmayı başardı. Oyunculuk kariyerine önemli projelerde yer alarak devam eden Karacakaya, Survivor 2021’e ünlüler takımında katılacak. Yakışıklı oyuncunun 7 yaşında başlayan kariyerinde yer aldığı dizi ve filmler şunlardır:

Aşk-ı Memnu – TV Dizisi, 2008/2009

Dersimiz Atatürk – Sinema Filmi, 2009

Bekle Beni – Sinema Filmi, 2010

Aşk Tesadüfleri Sever – Sinema Filmi, 2011

Sen De Gitme – TV Dizisi, 2011

Umutsuz Ev Kadınları – TV Dizisi, 2011/2013

Uzun Hikaye – Sinema Filmi, 2012

Diriliş: Ertuğrul – TV Dizisi, 2016/2017

Batuhan Karacakaya Instagram Adresi Ne?

Instagram’da Survivor 2021 tanıtımını paylaşan yakışıklı oyuncuyu “karacakayaaa” kullanıcı adı ile Instagram’da bulabilirsiniz.