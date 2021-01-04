Survivor 2021 Uğurtan Dora mesleği nedir? Uğurtan Dora kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Survivor 2021 heyecanı yayınlanan son fragman ile tavan yaptı! TV 8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Survivor Gönüller takımı yayınlandı ve izleyiciler hemen yarışmacılar hakkında bilgi toplamaya başladı. Survivor 2021 programında yer alan Uğurtan Dora dikkatleri çekerken, Dora’nın hakkında merak edilenleri haberlerankara.com olarak sizler için derledik.

Survivor 2021 Uğurtan Dora Mesleği Ne?

Survivor 2021’de Gönüllüler kadrosunda yer alan Uğurtan Dora, kariyerine birkaç farklı koldan devam etmiştir. Profesyonel sporcu olmanın yanı sıra Bakanlar Kurulu adına tercümanlık da yapan Dora, reklamlarda rol almış ve Yves Rocher markasının yöneticiliğini üstlenmiştir.

Uğurtan Dora Kimdir?

Başarılı kariyeri ile dikkat çeken Uğurtan Dora 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Listesi ortaokul bölümünden 2000 yılında mezun olan Dora, 2005 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni bitirdi ve Dokuz Eylül İktisat Bölümü’nü kazandı. Çok yönlü kariyeri ile dikkat çeken Uğurtan Dora aktif bir şekilde sporla ilgilenirken, mesleki kariyerine şu başarıları elde etti:

Lisanslı Basketbol: ENKA, TOFAŞ ve Beykozspor

Tercümanlık: Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da (IMMİB Ticaret Heyeti ve Bakanlar Kurulu adına)

Yöneticilik: Yves Rocher, 2013 – 2018

Reklam Oyunculuğu: 50’den fazla – 2000 yılından bu yana

Uğurtan Dora Kaç Yaşındadır?

Uğurtan Dora 36 yaşındadır.

Uğurtan Dora Instagram Adresi Ne?

Uğurtan Dora’nın Instagram hesabına “ugurtan.dora” kullanıcı adı ile ulaşabilirsiniz.